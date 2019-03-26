Apple News+服務推出 付費新聞、知名雜誌都可以看

記者邱倢芯／綜合報導

蘋果春季發表會終於登場，一如外界所預測的，執行長提姆庫克在發表會一開始就釋出了Apple News+服務，該服務將可讓使用者每個付費閱讀新聞與雜誌內容，雜誌內容將包羅萬象，舉凡流行時尚、科學、世界/社會時事、體育、金融商務等，像是國家地理雜誌等知名雜誌都納入其服務內容中；而一個月僅需要繳交9.99美元（約台幣300元）即可提供全家都閱覽這些新聞內容。

▲Apple News plus。（圖／翻攝蘋果春季發表會）

根據蘋果官方表示，Apple News+服務將結合大數據，並分析出使用者平時的閱讀喜好，並推薦你有可能喜歡新聞、雜誌內容。但是此項服務並不會讓蘋果官方知道你閱讀了些什麼，且也不會讓開發者追蹤你的喜好，以尊重使用者的隱私。

▲Apple News plus提供300種雜誌。（圖／翻攝蘋果春季發表會）

Apple News+服務的使用方式相當簡單，你可以在手機、平板上查看喜歡的雜誌內容，在點進文章後，若是想查看上下篇章，只要左右滑動畫面即可。蘋果官方強調，每一篇文章內容所搭配的圖片都相當精美。

目前蘋果已與洛杉磯時報、華爾街日報合作，以提供Apple News+服務的新聞內容；此項服務使用首月免費，不過目前僅在美國、加拿大提供服務，且在加拿大提供的內容中，也可閱讀高達三十種的加拿大雜誌。而除了美加兩國外，在2019年也將陸續在澳洲、英國二國提供相關的新聞內容服務。