台中港工人落海！身體卡爛泥溺斃...妻挺「雙胞肚」崩潰：本來3月要結婚

▲台中港工人下午落海。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者許凱彰、陳玉／台中報導

台中港碼頭驚傳落海意外，台中港消防隊於28日下午1點45分，1名鄭姓工人在施工時，不慎連同施工架掉落海中，遺體在11米深的爛泥中找到。據了解，鄭男與未婚妻育有1子，現在還挺著肚子懷著雙胞胎，本來預計在3月11日結婚，沒想到發生這樣的事。

台中港消防隊表示，下午1點49分接獲119轉報，26號碼頭的亞泥旁邊有1工人施工意外落水，據報案人表示，落海工人為「長廷海運」的40歲鄭姓男子，連同施工架落海，而鄭男有穿著救生衣，但未見浮起；消防員初判鄭男進行碼頭施工作業時，吊掛管架時不慎落海，而鄭男可能遭工作架壓住，目前派遣防風林、南堤分隊持續進行搜救。

台中港消防隊在接獲報案後就進行尋找的作業，先是在下午近4點吊起工作架，但並沒有見到鄭男；消防員在下午5點15分落水點附近10公尺水域中的11米深處爛泥，找到鄭男遺體受困在裡面；鄭男遺體在下午5點17分吊掛上岸，身上僅著反光背心，未穿救生衣。

根據《三立新聞網》報導，鄭男與未婚妻目前育有1子，肚子裡還懷著雙胞胎，本來預計要在下個月11日結婚共度下半生，沒想到發生這樣的憾事。

消防員初判，疑似現場工作架負荷過重，鄭男不慎與工作架一同落海，而施工人員應穿著救生衣，但鄭男遺體打撈起時僅著反光背心，沒穿救生衣，後續將交由警方釐清詳細事發原因，勞動部職業安全衛生署也派員到場了解，並要求業者立即停工接受調查。