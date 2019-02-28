　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

台中港工人落海！身體卡爛泥溺斃...妻挺「雙胞肚」崩潰：本來3月要結婚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台中港工人落海。（圖／記者陳玉翻攝）

▲台中港工人下午落海。（圖／記者陳玉翻攝，下同

記者許凱彰、陳玉／台中報導

台中港碼頭驚傳落海意外，台中港消防隊於28日下午1點45分，1名鄭姓工人在施工時，不慎連同施工架掉落海中，遺體在11米深的爛泥中找到。據了解，鄭男與未婚妻育有1子，現在還挺著肚子懷著雙胞胎，本來預計在3月11日結婚，沒想到發生這樣的事。

台中港消防隊表示，下午1點49分接獲119轉報，26號碼頭的亞泥旁邊有1工人施工意外落水，據報案人表示，落海工人為「長廷海運」的40歲鄭姓男子，連同施工架落海，而鄭男有穿著救生衣，但未見浮起；消防員初判鄭男進行碼頭施工作業時，吊掛管架時不慎落海，而鄭男可能遭工作架壓住，目前派遣防風林、南堤分隊持續進行搜救。

▲台中港工人落海。（圖／記者陳玉翻攝）

台中港消防隊在接獲報案後就進行尋找的作業，先是在下午近4點吊起工作架，但並沒有見到鄭男；消防員在下午5點15分落水點附近10公尺水域中的11米深處爛泥，找到鄭男遺體受困在裡面；鄭男遺體在下午5點17分吊掛上岸，身上僅著反光背心，未穿救生衣。

根據《三立新聞網》報導，鄭男與未婚妻目前育有1子，肚子裡還懷著雙胞胎，本來預計要在下個月11日結婚共度下半生，沒想到發生這樣的憾事。

消防員初判，疑似現場工作架負荷過重，鄭男不慎與工作架一同落海，而施工人員應穿著救生衣，但鄭男遺體打撈起時僅著反光背心，沒穿救生衣，後續將交由警方釐清詳細事發原因，勞動部職業安全衛生署也派員到場了解，並要求業者立即停工接受調查。

▲台中港工人落海。（圖／記者陳玉翻攝）

ET快訊
快訊／「總統好！」韓國瑜返台粉絲包圍　5天星馬拚1.65億訂
18年沒調薪他拜師父門下「半年加薪+升官」網笑：靠1招變董事
廚餘桶女嬰屍案／關鍵黑衣男曝光！警鎖定新加坡情侶追緝

關鍵字：台中港,工人,落海,雙胞胎

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

站壁站到腿軟！　賣淫越妹離台前2天下殺8折拚現金

台中港工人落海！身體卡爛泥溺斃...妻挺「雙胞肚」崩潰：本來3月要結婚

替他養兒子8年！人妻護墊「沾小王體液」曝姦情　綠帽夫崩潰爆瘦10公斤

廚餘桶驚見女嬰屍／關鍵黑衣男曝光！警鎖定一對新加坡情侶追緝

病危都沒出現！3天後1600萬遺產飛了...媳婦氣炸告人　486先生：哪來的勇氣

快訊／台灣石化林園煉油廠爆炸！火煙直竄遮天　多人送醫

車身驚見紅漆鬼符咒！詭男半夜「專挑這款車」下手　網雞皮：快去拜拜

影／台中港落海工人尋獲！　「身體卡爛泥中」溺斃

鍾馗彰化送肉粽臉書直播　2小時吸10萬人觀看上吊亡魂送煞儀式

貓咪殺手！領養貓遭咬憤甩開害貓橫死　母爆料：她有躁鬱症

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

張彬彬：妳這是在玩火　酒後吻上林依晨「超酥麻」

台中夜店鬥毆安管跳車頂猛K　拿滅火器狂噴...3車損9人送醫

《東宮》渣男主被咒孤獨終老　甜虐交加「雙結局」網暴動

《炮仔聲》超渣劇情真實上演　釣出男星「神回覆」笑翻

《POKÉMON 名偵探皮卡丘》全新預告

站壁站到腿軟！　賣淫越妹離台前2天下殺8折拚現金

台中港工人落海！身體卡爛泥溺斃...妻挺「雙胞肚」崩潰：本來3月要結婚

替他養兒子8年！人妻護墊「沾小王體液」曝姦情　綠帽夫崩潰爆瘦10公斤

廚餘桶驚見女嬰屍／關鍵黑衣男曝光！警鎖定一對新加坡情侶追緝

病危都沒出現！3天後1600萬遺產飛了...媳婦氣炸告人　486先生：哪來的勇氣

快訊／台灣石化林園煉油廠爆炸！火煙直竄遮天　多人送醫

車身驚見紅漆鬼符咒！詭男半夜「專挑這款車」下手　網雞皮：快去拜拜

影／台中港落海工人尋獲！　「身體卡爛泥中」溺斃

鍾馗彰化送肉粽臉書直播　2小時吸10萬人觀看上吊亡魂送煞儀式

貓咪殺手！領養貓遭咬憤甩開害貓橫死　母爆料：她有躁鬱症

潘懷宗／低卡或零卡飲料並非想像中安全？　五個方法帶你戒斷飲料

猿鷹戰／藍寅倫開轟無用　桃猿1比3不敵樂天

在地人宵夜首選！宜蘭羊陶臭豆腐配當歸羊肉湯

快訊／「總統好！」韓國瑜返台粉絲吶喊　5天星馬拚經濟公布1.65億成績單

UBA／台師大力克政大　笑納開季19連勝

日本環球影城全新3大表演　復活節限定小小兵樂園3月底開園

有信心拿執照！樂天國票純網銀　拼3年獲利

快訊／承諾「明天釋放印度飛官」！　巴基斯坦總理：以示和平立場

見面會才30分暴動！　崔振赫消失在觀眾席⋯納豆：找不到人

印度嗆蓋水壩斷巴基斯坦水源！北京援巴工程11年前早料到

被戴綠帽？我和老婆都長得不錯　女兒醜得像魚...他怒帶去做鑑定

社會熱門新聞

毛小孩狗籠大便　店員揮掌摔死

我大哥是誰？小弟互嗆爆黑道槍戰

內務檢查腳移臉盆！一兵把中尉壓..

彰化今晚也送肉粽　11點出喪家

舒跑加春藥想和妻炒飯　姪女口渴..

汐止女失足17樓墜下　臟器外露..

3秒輾倒！夫妻下車抱女童遭酒駕..

宜蘭頭城山區　驚見白骨

卡20公分縫隙！騎士撞電杆夾扁..

新竹今晚「送肉粽」　路線地點曝..

高雄2飯店1男陳屍浴室　1女陸..

即／林園煉油廠爆炸　警消搶救1..

清寒父遭輾斃　妻哭腫眼：籌不出..

台南市北區大賣場大火　鐵皮建物..

更多熱門

相關新聞

台中港1工人　連同施工架落海

台中港碼頭驚傳落海意外！28日下午1名工人在施工時，不慎連同施工架掉落海中，台中港消防隊下午近4點吊起工作架，但未見到鄭男；下午5點15分，消防員在落水點附近10公尺水域中的11米深處爛泥，找到鄭男遺體受困其中；下午5點17分，鄭男遺體已吊掛上岸，身上僅著反光背心，未穿救生衣。

宜蘭一菲籍漁工不慎落海死亡

廣州成衣廠月薪7萬　仍招嘸工

養2名未滿3歲小孩　爸媽可同時請育嬰假

雙胞胎弟弟趕出生變「黑面娃」

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

情侶搭郵輪大遲到　船長見到秒開走

第一次出國　他桃機撿到7碗泡麵

紅色福特佔用車庫　屋主暴怒鎖門

戴耳機睡覺！國二男起床「世界變安靜」

《還願》杜家「屋內藏恐怖死字」

兒狂傳訊息：好想你！過世母回覆了

星巴克貓爪杯讓5萬人驚呆！官方回應

賽前搞一夜情　女選手淪A片廠商人選

印度擊落巴國F16　雙方1天3機毀

勝利遭審8hrs憔悴離開警局　韓網罵翻

送小孩校門口驚見「國際級男神」

「真心覺得在台灣帶小孩很難」　她說出媽媽心聲

即／新竹上吊送煞開始！道長請出稻草人

超巨兔保母顧寶寶　一哭馬上通知爸媽

男神搭長途巴士坐女孩旁邊：肩膀借一下

更多

最夯影音

更多

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面