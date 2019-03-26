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大馬表態想買巴基斯坦「梟龍」戰機　飆風、颱風幾乎出局

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▲▼巴基斯坦空軍第26中隊的JF-17「梟龍」戰機，在印巴空戰擊落2架印軍米格-21。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲巴基斯坦JF-17「梟龍」戰機。（圖／翻攝自新浪軍事）

記者林彥臣／綜合報導

馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）日前在巴基斯坦進行訪問，也替巴基斯坦帶來了大訂單，因為馬哈迪表示有意願從巴基斯坦購買JF-17「梟龍」戰機， 這項決定某種程度上也等同宣布了法國「飆風」（Rafale）戰機與歐洲戰機（Eurofighter）公司的「颱風」（Typhoon）戰機從馬來西亞軍購案當中出局。

▲▼馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）與巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）。（圖／路透社）

▲馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）與巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）。（圖／路透社）

綜合巴基斯坦媒體報導，3月23日，馬來西亞首相馬哈迪在為期三天的訪問行程結束之前，在巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）陪同下，聽取巴基斯坦空軍對JF-17「梟龍」戰鬥機的詳細介紹，並查看戰機的駕駛艙和內部，對這款輕型、全天候、多用途戰鬥機表現出濃厚興趣。

馬哈迪除了參觀「梟龍」戰機，也以首席嘉賓的身分出席巴基斯坦的閱兵儀式，空軍也出動了「梟龍」戰機進行戰技表演，精彩展示了機動、戰術和飛行能力。

▲▼巴黎航展,疾風戰鬥機。（圖／路透社）

▲法國飆風戰鬥機。（圖／路透社）

巴基斯坦財政部長阿薩德•烏馬爾（Asad Umar）在與媒體記者的非正式交流中透露，馬來西亞和巴基斯坦在3月22簽署了「五大項目」諒解備忘錄。烏馬爾稱，馬來西亞已經表示有興趣從巴基斯坦購買JF-17「梟龍」戰鬥機，清真肉類和大米。

▲▼英國颱風戰機。（圖／翻攝自英國國防部）

▲颱風戰機。（圖／翻攝自英國國防部）

事實上馬哈迪原本屬意購買的戰機並不是「梟龍」，而是法國的「飆風」（Rafale）戰機或歐洲戰機（Eurofighter）公司的「颱風」（Typhoon）戰機，但是歐盟方面以種植棕櫚導致濫墾濫伐以及野生動植物棲息地遭破壞的理由，打算逐步淘汰棕梠油，導致全球第二大棕梠油生產國馬來西亞的經濟備受壓力，甚至揚言轉向購買中國戰機作為反制。雖然馬哈迪現在與巴基斯坦簽屬備忘錄，但「梟龍」戰機是中國與巴基斯坦共同研發的戰機，若是最後真的順利成軍，某種程度也相當於中系戰機加入馬來西亞空軍。

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