1小時燒掉39萬台幣！　52架F-35挪威擔心「養不起」

▲F-35A隱形戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者林彥臣／綜合報導

挪威於2008年決定投入73億7千萬歐元（約新台幣2590億8千萬）預算採購洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司52架F-35戰機，替換現役的舊型F-16，但是現在挪威空軍卻要擔心可能養不起！因為F-35高昂的維護費用1小時就要花掉11萬挪威克朗（約新台幣39萬元）。

俄羅斯《衛星通訊社》（Sputnik）引述挪威媒體報導，儘管挪威投入了巨資想建立更先進的空軍，但因為缺乏經驗豐富的飛官以及其他不斷增加的相關成本，面臨無力負擔52架F-35機隊的窘境。

空軍司令史金納蘭少將（Tonje Skinnarland）受訪時表示，「2025年時我國將建立全世界最現代化的空軍，但我擔心的是挪威有沒有足夠的財力支持這樣昂貴的戰機，此外飛官的建議需求量，和實際現役的軍官與學員人數，多年來始終有大幅落差；地勤維修人才也面臨同樣困境。而當中許多資深人員，都將在數年內，將面臨退休的時刻。」

報導中提到，維持F-35的運作費用每小時就樣花掉11萬挪威克朗（約新台幣39萬元），養成一名合格飛官的成本，需耗資6000萬挪威克朗（約新台幣2億1667萬），這兩者都會對挪威的石油經濟帶來衝擊。

挪威空軍為了投資新戰機，大幅縮減國內基地數量，目前已接收9架F-35平均價格高達13億7500萬挪威克朗（約新台幣49億6600萬）。除此之外，另有7架留在美國受訓。