舞蹈圈的漂丿編舞家　鄭宗龍《毛月亮》挑戰22°的美麗與不安　

說起話來帶著強大渲染力，時而幽默、時而感性，讓人忍不住仔細聆聽，編舞家鄭宗龍不僅個性瀟灑，還渾身散發著無比才情。細數他近年舞作，由艋舺傳奇賣藝人為靈感轉化的《十三聲》，那大鳴大放張力替觀眾留下深刻印象；除此之外，鄭宗龍也應澳洲雪梨舞蹈團之邀編導《大明》，成為該團有史以來首位合作的亞裔編舞家。目前他不僅擔任雲門2藝術總監，更將在2020年接掌林懷民老師職位，引領台灣最著名現代舞團走入未來。

用作品膜拜科技

在即將到來的四月，鄭宗龍要率領雲門2舞者呈現新作《毛月亮》，一路從高雄衛武營、台北國家劇院再跳上台中國家歌劇院舞台。台上表演者環繞著巨型影像，展現從孤寂原始，再到進化交疊的強烈身體語彙，觀眾不難從中看見當代人對科技的成癮與耽溺。提起這次舞作裡鮮明的「科技部落」概念，鄭宗龍緩緩回答，「我記得在電影《2001太空漫遊》裡，有一幕是一群猴子對著黑色方塊進行一種崇敬儀式，這畫面讓我思考它的意義。雖然現在我們還是會展現對神、對愛或是對自然的敬畏，可是未來會不會轉變成對『能力』的崇拜？以後神桌上會不會放著一台 iPhone，拜託它不要當機？這些事情也激發著我的創作靈感。」

繼作品《十三聲》中，鄭宗龍讓舞者與巨型投影共舞，在本次作品《毛月亮》裡頭，他與設計群在舞台上更擺放了一座大型LED螢幕，呈現時而如銀河流動、時而像黑洞吞噬的絢爛畫面。從中不禁令人感到好奇，歷經這些年的影像應用，在未來作品裡他還想融入何種嶄新科技？對此鄭宗龍提出了一個驚喜概念，「雖然目前還達不到這樣高的技術規格，但不知道未來有沒有可能，讓3D立體影像出現在整座舞台上？在一座八米高、十五米寬的舞台，我們不再需要巨大的布幕與道具，光憑影像就能帶來立體空間變化、足以讓表演者一直在情境裡往下走？這是我非常期待的事情。」

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AI與互聯網，是鄭宗龍想像未來時腦海會立即浮現的關鍵字，他甚至預言人類將來不用再記憶文字，只要按下按鍵所有資料都會浮現，也因此大家會更為看重感性面。而鄭宗龍心中最富未來氣息的藝術作品，莫過於音樂大師林強舉辦過的「喝茶聽電音」派對。「未來要做的是一種非常強調本質的東西，好比強哥的電音趴就是一例，大家不喝酒，單純喝茶聽音樂，這樣才是真實的感官運作，這才是他要你得到的東西。」他接著笑說，「雖然有一些年輕人會覺得這很八股，但我覺得這超級未來的呀。」

談笑風生的回憶

雖說年少輕狂的鄭宗龍曾走過一條不羈路，但對如今的他而言，過往種種早已成為能在談笑間帶過的故事，「我是一個不容易後悔的人，縱使過去做了一些奇怪的事，但它們都是構成現在的我的養分。假使我今天還是繼續，那就只能怪自己沒有爬出來。」話說得瀟灑無比，但鄭宗龍心底仍有個缺憾想挽回，「我希望那一天不要蹺家。國中時，我有一天跑到同學家躲起來，傍晚天色漸漸暗下來，我看見爸爸騎著摩托車、身後載著我弟弟沿途找我。雖然當時聲音差點喊出來，但我依舊沒有去找他們。如果真想彌補過去做的什麼，那就是對親人造成的傷害。」

隨著鄭宗龍接任雲門舞集藝術總監的消息在各大媒體陸續曝光，對於這重責大任，鄭宗龍不僅沒有感到畏懼，反而展現了新生代領導者必備的宏觀視野，「在這個年代裡，大家受的教育與成長環境都比上一代更為相近，但每個人也都是獨一無二的個體，對舞者來說也是一樣。在舞蹈裡，我們有沒有可能看見更多元的樣貌、不需要整齊劃一的事情？這是我很期待的。另外，要如何讓更多人接觸舞蹈？這是林懷民老師在創立雲門時就想到的事，這點我們會延續下去。」

The Future is 現在所做的每一件事。

演出介紹

鄭宗龍×雲門２《毛月亮》

日期

高雄 衛武營國家藝術文化中心歌劇院（830高雄市鳳山區三多一路1號）

2019.4.13 六 Sat. 19:30

2019.4.14 日 Sun. 14:30

臺北 國家兩廳院戲劇院（10048台北市中正區中山南路21-1 號）

2019.4.19 五 Fri. 19:30

2019.4.20 六 Sat. 19:30

2019.4.21 日 Sun. 14:30

臺中 臺中國家歌劇院（407台中市西屯區惠來路二段101號）

2019.4.27 六 Sat. 19:30

2019.4.28 日 Sun. 14:30

官方網站：https://www.cloudgate.org.tw/ticket/detail/98

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo ／Marie Claire美麗佳人

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