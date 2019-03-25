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「桃園紅」中選桃美館標誌色彩　CIS由設計大師陳永基操刀

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▲桃美館CIS暨標誌色彩發布

▲桃美館CIS暨標誌色彩發布。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立美術館以2022年完工為目標，該館行政中心於325日美術節，在中壢區南方莊園發布美術館主視覺LOGO以及由民眾票選出的標誌色彩，由魅力獨具的「桃園紅」高票中選；桃美館視覺識別系統（CIS）則由國際知名設計師陳永基操刀，未來將運用在形象宣傳及文創品，加深桃美館與地方情感連結。

桃園市立美術館CIS暨標誌色彩發布會，市長鄭文燦、文化局長莊秀美、市立美術館館長劉俊蘭」設計師陳永基和在地美術家等百餘人到場參加。鄭文燦說，桃園市立美術館正在籌建，市府同步進行視覺識別系統（CIS）的設計及標誌色彩票選活動，CIS由獲獎無數的設計總監陳永基雀屏中選，他的設計結合了桃美館建築的「山丘」特色，也同時兼容城市內在、國際視野與未來想像，充分展現時尚魅力。▲桃美館CIS暨標誌色彩發布

▲桃美館CIS由設計大師陳永基操刀。▼市長鄭文燦說明，市府推動「1大館、3小館」美術館計畫。（圖／桃園市政府提供）
▲桃美館CIS暨標誌色彩發布

而市府推動「1大館、3小館」美術館計畫，包括：位於青埔地區的「桃園市立美術館」已完成基本設計，正在進行細部設計，第一期工程「美術館願景館」已動工，主體工程也將盡快開工，並以2022年完工為目標；「橫山書法藝術館」即將開館；八德廣豐新天地的「兒童美術館」和目前正在辦理土地和建築撥用的中路美術館。

桃美館館長劉俊蘭說，視覺識別系統（CIS）是很重要的身份識別，除要表現美術館的屬性，更要找到美術館的個性，透過公開評選由國際知名設計師陳永基作品中選。設計總監陳永基表示，桃園市立美術館作為台灣美術館的國門，視覺識別系統（CIS）設計以簡約現代主義字體塑型「TMOFA」，融合桃園市立美術館建築「山丘」意象設計，以「T」代表桃園、「M」代表美術館、「OFA」的幾何形狀則象徵3小館彈性的多功能運用，表現1大館帶領3小館的設計概念。

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關鍵字：桃園市立美術館,標誌色彩,桃園紅,CIS設計大師,陳永基

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