捷豹路虎控陸風X7抄襲勝訴　網友：遲了3年的正義

▲Range Rove新世代Evoque（圖／翻攝自Land Rover）

大陸中心／綜合報導

北京市朝陽區法院22日作出判決，裁定江鈴陸風汽車公司生產的陸風E32型越野車（陸風X7）在外觀上直接抄襲路虎（Land Rover）攬勝Evoque（攬勝極光）的五項專利設計，包括車體、車頂線條、頭燈與側面造型等，侵害路虎公司利益，應立即停止生產、銷售與推廣活動，同時對捷報路虎進行賠償。網友得知後表示，「遲了3年的正義」。

▲LandRover。（圖／翻攝自官網）

捷豹路虎（Jaguar Land Rover）最早對陸風提告是2016年，該次訴訟在大陸引起軒然大波，甚至不少外媒也進行報導。不過在2016年與2017年的連續訴訟中，均未能勝訴，與陸風「兩敗俱傷」，兩者外觀專利被裁定無效。

捷豹路虎為維權，在2018年發起二審請求。法院在2018年12月的二審判決中，認定陸風X7的外觀專利與路虎攬勝極光外觀設計的差異，「未達到具有明顯區別」的程度，不符合專利認定的條件，更正判決，駁回江鈴陸風的訴訟。

▲陸風X7與Land Rover Evoque外觀類似，上圖為陸風X7，下圖為Land Rover Evoque。（圖／翻攝自LandRover官網、陸風官網）

本田（HONDA）曾指控河北石家莊雙環技車公司的來寶侵犯本田CR-V汽車外觀的專利設計全，花費13年的時間進行訴訟，最後卻打輸官司，遭判賠償雙環汽車人民幣1600萬元（約新台幣7350萬元）。

由於大陸存在「山寨告贏正牌廠」的先例，且擔心被認為國外公司透過訴訟欺壓競爭對手，所以儘管中國汽車業存在廣泛且頻繁的抄襲行為，外國車商也很少採取法律途徑。

網友看完後笑稱，「保時泰（眾泰汽車SR9抄襲保時捷Cayenne）有沒有瑟瑟發抖」「眾泰這種垃圾車早晚也得被告」「雖然我不喜歡路虎，但這是我看到過最不要臉的抄襲之一」，「遲了3年的正義」。不過也有網友看完後回應，「路虎都要死不活的德行了，抄襲也沒啥好下場」，「路虎碰上好時代，要不然很難贏」、「沾了貿易戰的光」