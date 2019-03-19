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5天6豪車廠牌降價！增值稅下調「助燃」競爭

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▲▼賓士、BMW多車款大降價。（圖／微博／寶馬中國）

▲BMW多車款大降價。（圖／微博／寶馬中國）

大陸中心／綜合報導

大陸豪華車市近期迎來降價潮，自15日起，短短5天就有6家車企宣布下調部分車型價格，包括賓士、BMW、捷豹路虎等，最高降幅達8.5萬元（人民幣，下同，約新台幣40萬）。業內分析，汽車市場的競爭愈發激烈是車企降價的原因之一，但降價幅度相對於車價並不大，「更主要的是以此為由頭借勢營銷。」

▲▼賓士、BMW多車款大降價。（圖／奔馳中國官網）

▲賓士車中Mercedes-AMG車型降幅最大。（圖／奔馳中國官網）

5天6車企宣布降價

據《中新經緯》報導，從2019年4月1日起，大陸增值稅率下調政策將正式實施，生產製造業的增值稅稅率由16%降至13%；此政策一宣布，車企紛紛開啟了價格調整，豪華車迎來一波降價潮。

賓士15日晚發佈官方聲明，從即日起購買全車系產品提前享受價格優惠，包括Mercedes-AMG車型最高降幅達6.4萬元，Mercedes-Maybach為6萬元，Mercedes-Benz車型達4萬元等。

到了隔天，另外三家車企也宣佈降價。BMW下調在大陸銷售的汽車產品的廠家建議零售價，包括BMW 3系、BMW 5系、BMW X5、MINI品牌旗下全線產品等，最高降幅為6萬元；捷豹路虎（Jaguar Land Rover）官網發佈公告顯示，捷豹品牌車型最高降幅4.2萬元，路虎品牌車型最高降幅8.5萬元等；Volvo汽車則宣布，旗艦級豪華SUV XC9O最高降幅達6萬元等。

林肯（Lincoln）中國17日宣佈，提前下調全部在售車型廠商建議零售價；一汽-福斯19日起全系在售車型官方指導價，此次調整涵蓋奧迪（Audi）品牌全系在售車型，最大降幅達5.5萬元。

▼BMW價格調整圖。（圖／微博／寶馬中國）

▲▼賓士、BMW多車款大降價。（圖／微博／寶馬中國）

競爭激烈成降價主因

報導稱，業內分析，大陸汽車市場的競爭愈發激烈是車企降價的原因之一。清華大學汽車發展研究中心主任李顯君認為，增值稅稅率下調是車企調價的導火索，更重要的是競爭需要。他說，「特斯拉國產以後預計將年產50萬輛，未來價格很可能到30萬以內，這對目前賓士的中級車、奧迪A4、BMWX3等主流進口車，就非常有競爭力了。」

另據《華爾街日報》統計，由於大陸本土車企的逐漸崛起和價格競爭策略，過去幾年市場供需趨於飽和，外國在華車企和合資車企已經多輪降價。其中，去年至今，賓士已經5次下調價格，其在今年1月全球銷量為18萬輛，同比下降6.7%，但在大陸市場單月銷售量卻繼續保持增長，首次超過7萬輛，這反映出外國車企對大陸這一超大市場的依賴。

▲BMW「3系列GT」2020年停產？大改款測試車獨缺這1台。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW「3系列GT」。（圖／翻攝自BMW）

現在是入手好時機？

據報導，大陸汽車流通協會常務理事賈新光日前受訪時稱，就目前進口汽車價格下調的幅度來看，其相對於整輛汽車的價格並不大，「我覺得它們下調價格，更主要的是以此為由頭借勢營銷。」

乘聯會秘書長崔東樹也指出，進口產品的增值稅是在進口環節增收的，因此進口汽車會因為增值稅率的降低而降低價格，而國產的車的整車企業的增值不大，降價空間也相對有限。

報導稱，雖然在銷售終端「官方指導價」並不等同於成交價，但在供求關係的基礎上，最終的成交價會獲得一定程度的下探，這對消費者來說當然是真金白銀的實惠。

進口車降價空間還有多大？

清華大學汽車發展研究中心主任李顯君認為，豪華車降價肯定會引起中高端、中端車的連鎖反應，現在是100多萬的車降價，不排除隨後70萬-80萬左右的車也跟著降。

崔東樹分析，由於增值稅的徵稅特徵和前期競爭加劇的壓力，未來車市實際的終端價格變化不會達到3%的幅度，消費者對購車的價格下降不應有太高的預期，根據需要和購買能力的理性消費是合理的選擇。

對於此次車價下調，有網友調侃說，「我還差135.77萬」、「買得起的不在乎那幾萬塊錢」、「關我什麼事」。也有人說，「能促進一下消費挺好的」、「剛準備買」、「果斷換車」。

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關鍵字：車價下降,豪華車,賓士,BMW,捷豹路虎

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