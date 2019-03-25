麗寶樂園釋出1500個職缺　優先聘用台中人

▲台中市副市長楊瓊瓔（中）代表市政府和麗寶集團人員（右）簽約。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市副市長楊瓊瓔25日代表台中市政府與麗寶樂園渡假區簽訂「協助台中市企業投資與促進就業合作備忘錄（MOU）」，麗寶將釋出1500個職缺，並優先進用后里、外埔在地人求職，楊瓊瓔表示，市府會繼續努力與更多企業合作，全力拼經濟。

合作備忘錄簽署儀式上午在市政府舉行，包括副市長楊瓊瓔、麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻、台中市職業總工會理事長陳凱茂、大台中職業總工會理事長林蓮助、台中直轄市總工會理事長花錦忠、台中市產業總工會理事長廖誼炳、台中市國際觀光發展協會理事長柴俊林、勞工局長吳威志等人均出席見證。

楊瓊瓔指出，為提升年輕朋友的就業率，市府推出「就業金安薪方案」，設籍台中市29歲以下青年，距離工作場所30公里以上且符合資格者，市府會提供交通補助費、住宿補助費及搬遷補助，其中住宿補助費1個月最高可領5000元；同時經市府媒介成功，持續在職3個月發放1萬元獎勵金，超過6個月再發1萬2000元獎勵金。

陳志鴻說，麗寶集團到台中投資渡假區已超過13年，從當年只有200多名員工，發展到現在已經有上千名，尤其今年度即將落成開幕的賽道主題飯店、二期OUTLET，累積可以再提供超過1500個職缺。