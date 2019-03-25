LINE貼圖「衛生紙」衝第一　「廢」、「醜」、「怪」正夯

▲LINE貼圖「衛生紙」衝第一。（圖／翻攝LINE貼圖）

科技中心／綜合報導

LINE貼圖小舖近來最夯的貼圖「我是衛生紙」已經衝到原創第一名的位置，雖然又廢又醜又怪卻受到用戶的喜愛，但是其實這樣的趨勢正夯，像是「我就是故意用錯字啦！」、「阿醜！」、「L-NE」，同樣都曾掀起過話題。

最近有一款無厘頭到爆紅的貼圖「我是衛生紙」，內容有被揉成各種形狀大小的衛生紙，而且還是用過的，白白皺皺一坨只要30元，不僅引起網友熱烈討論，而且已經衝到LINE原創貼圖第一名的熱銷榜，介紹寫著「我是衛生紙，渺小而偉大的存在」，被網友封為「最廢貼圖」。

▲LINE貼圖「L-NE」，真的只有一條線。（圖／翻攝LINE貼圖）

通訊軟體LINE興起之初，便是因為可愛的LINE FRIENDS貼圖迅速搶攻台灣用戶的心，甚至貼圖取代文字更成為聊天的一種方式，促使LINE在台灣的每月活躍用戶來到2100萬人，其中LINE貼圖可以說是功不可沒。

之後LINE貼圖不論是「官方貼圖」，還是「原創貼圖」的種類，可以說是越來越多，甚至已經開始走向「廢」、「醜」、「怪」的趨勢，像是同樣曾經廢到引起話題的「L-NE」，介紹只寫著「ONE LINE」，然後就真的只有肆意揮灑的一條線。

現在又廢又醜又怪已經成為趨勢，受到LINE用戶的喜愛，其它強調另類的貼圖還有「我就是故意要用錯字啦！」，把使用者常輸入的錯字做成貼圖，有點叛逆的意味存在，此外，醜到不行卻很夯的還有「阿醜！」，可見現在LINE用戶的喜好真的很不一樣。

▲LINE貼圖「廢」、「醜」、「怪」正夯。（圖／翻攝LINE貼圖）