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北海道機場遭爆打！　旅行社「給一張衛生紙」安排同一班機：要告去告

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地方中心／採訪報導

一名謝姓男子和太太跟團到日本北海道玩，沒想到準備搭機回國時，卻遭到同旅行社不同團的一名男團員毆打頭部，導致腦震盪、左眼結膜出血、頸部外傷併左臉挫傷，還被嗆「到台灣繼續打」，但誇張的是當時他們卻遭到旅行社「冷處理」，當時只給了一張衛生紙，不僅對傷勢不聞不問，甚至還要他們回台灣自己和解就好。

▲▼ 北海道機場遭爆打！　旅行社「給一張衛生紙」安排同一班機：要告去告 。（圖／記者傅誠翻攝）

▲謝先生當時被對方打到腦震盪、左眼結膜出血。（圖／記者傅誠翻攝，下同）

謝太太告訴《ETtoday新聞雲》記者，「當時打人的兩名男子，是跳起來毆打我先生的，兩個人很大隻，長得也像流氓一樣，一個先打頭，另一個打臉，讓我先生的眼睛當場就噴血了」而謝太太還說：「當時人潮很多、很擠，根本躲不掉，而且那兩人還不停追打，後來他們導遊衝過來把他們拉開後，他們還很兇的用台語叫囂說：『回台灣要給我們好看』」。

▲▼ 北海道機場遭爆打！　旅行社「給一張衛生紙」安排同一班機：要告去告 。（圖／記者傅誠翻攝）

謝太太氣憤得指控，「當時旅行社只給了我們一張衛生紙，甚至還要我們回台灣自己和解就好，說不要耽誤大家登機時間。」但讓她氣憤的是，回到台灣後卻遭到對方冷處理，謝太太表示，「我很氣旅行社騙我們，事後又不聞不問，還打電話來說那是你們兩個人的事，要告去告啦！」

▲▼ 北海道機場遭爆打！　旅行社「給一張衛生紙」安排同一班機：要告去告 。（圖／記者傅誠翻攝）

此外，謝太太也說：「航警局告訴我，旅行社事發當時應該就要將2個導遊留下來陪同報案，整個過程大概只會有一小時，並不影響登機，就算延誤了，也應該由旅行社安排住宿，而且應該要將兩人（受害主與加害者）安排到不同飛機，但他們卻讓我們坐同一班飛機回來」這種遭遇讓她不禁氣得怒批：「會不會太誇張」，而她也說：「旅行社稍早有來函，但那內容根本就是謊話連篇。」

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關鍵字：旅行社,北海道,衛生紙

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