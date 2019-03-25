獨／韓國瑜會見劉結一地點曝光　戒備森嚴「記者4識別貼紙」才能進入

▲高雄市長韓國瑜將會見國台辦主任劉結一 。（圖／資料照）



記者蔡浩祥、吳奕靖、林姸君／深圳報導

高雄市長韓國瑜24日抵達深圳，高規格會見廣東省委副書記、深圳市委書記王偉中；另深圳市台辦證實，韓國瑜25日預計下午4時30分與國台辦主任劉結一會見，韓、劉深圳合體，會擦出什麼火花，令人期待。《ETtoday新聞雲》獨家掌握訊息，兩人見面的地點不排除就在深圳麒麟山莊。

據了解，麒麟山莊通常是大陸政府高級官員接待重要貴賓的場所，雖然也開放給一般民眾遊玩住宿，但山莊內戒備森嚴，若記者要進入採訪需配戴記者證、4張識別貼紙才可進入，嚴格控管進出人員；而此次地點選在麒麟山莊，足見深圳方對韓國瑜的高度重視。

▲深圳麒麟山莊。（圖／翻攝自官網）



任內首次赴陸的高雄市長韓國瑜，24日率團會見廣東省委副書記、深圳市委書記王偉中。雖說備受關注的國台辦主任劉結一沒有出現，但令人玩味的是，韓國瑜打破以往兩岸城市交流「市長對市長」框架。

另外，劉結一未現身的原因，按中共官場體制，身為廣東省委副書記、深圳市委書記的王偉中，屬「副部級」，劉結一則屬「正部級」。按慣例，兩人不太可能同場出席。

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