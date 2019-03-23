「通俄門」2年調查結束！穆勒交報告給國防部：不建議再起訴

▲特別檢察官穆勒（Robert Mueller）。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

針對俄羅斯是否在2016年美國總統選舉期間介入的「通俄門」調查已進行將近兩年，司法部發言人在當地時間22日表示，特別檢察官穆勒（Robert Mueller）已經將這份備受注目的完整調查報告交給司法部長巴爾（Bill Barr），而國會已經在22日下午接到通知。

根據聯邦法律規定，特別檢察官最後提交的必須是一份「機密報告」，內容需解釋特別顧問團隊做出的起訴或不起訴之決定。而司法部長巴爾在看完報告之後，將會針對穆勒的調查在提出一份國防部版本的報告，交給民主黨與共和黨高層，以及眾議院、參議院的司法委員會。巴爾先前已經承諾會盡可能公開透明，但目前不清楚他的報告會到多詳細。



而巴爾收到報告後，已經寫信告知參眾兩院的司法委員會領袖，他在信中表示，最快會在週末回覆國會，並打算與司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）、穆勒等人會面協商，以便確定報告中那些資訊可以向國會和大眾公開，並且符合法律規定。

白宮發言人桑德斯表示，「接下來一切交由司法部長決定，我們很期待看到後續處理過程，白宮方面還未收到或是得到這份報告的簡報」。《美國廣播公司》報導，一名消息人士表示，川普聽到這則新聞後當下的反應是「很開心這一切結束了」。

美國總統川普目前則還未發表意見，22日上午在白宮接受記者訪問時，他提到自己對穆勒的報告內容完全不知情。先前他接受福斯新聞主播 巴特洛莫（Maria Bartiromo）訪問時表示，兩年來大家經歷了一場鬧劇，「本來就沒有與俄羅斯勾結這回事，你比任何人都清楚，他們之後就會發現『喔，根本沒勾結』，整件事都只是一個騙局」。

多家美媒報導，一名司法部高級官員指出，穆勒在報告中不建議再提出任何起訴。穆勒的調查主要集中在兩項俄羅斯的行動，分別為在社群媒體散播假消息、以及散布民主黨全國委員會與特定人士的敏感電子郵件，並調查是否與川普的競選團隊有關。該團隊過去已經起訴了涉嫌參與行動的25名俄羅斯公民和3家外國公司。