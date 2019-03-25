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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

吞吐量2年前擠下高雄港　韓國瑜訪廈門「雙港」有望合作　　

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▲廈門集裝箱碼頭 。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門海天集裝箱碼頭。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

高雄市長韓國瑜的大陸行26、27日將抵達廈門市，參訪廈門的遠海自動化碼頭，也探討高雄港、廈門港合作的可能性。值得注意的是，廈門港的吞吐量2017年超越高雄港，達到世界排名14名，且近年積極與大陸「一帶一路」計畫合作，發展「海鐵聯運」，輻射力、影響力與日俱增提升，服務的範圍也有望延伸至台灣。

廈門港2017年集裝箱吞吐量達到1038萬標箱，擠下高雄港成為第14名，在大陸排名第7位，共有147條集裝箱航線，其中外貿航線有104條，覆蓋全球44個國家和地區共138個城市，14條北美航線覆蓋全美口岸、8條歐洲航線直達地中海基本港、58條亞洲航線覆蓋東南亞、中東、日韓、2條南美航線直達南美重要港口、3條非洲航線聯通南非、西非。

▲廈門集裝箱碼頭 。（圖／記者蔡紹堅攝）

大陸近年力推「一帶一路」計畫，在靠海的福建省主打「絲路海運」，於去年12月啟動營運，兩個月來共開行127個航次，完成集裝箱吞吐量超過10萬標箱，其中，廈門港完成了101個航次、集裝箱吞吐量7.5萬標箱，與去年同期相比增長12.9%，高於全港集裝箱增速。

為進一步結合「一帶一路」計畫，廈門港也積極發展海、陸結合的「海鐵聯運」，讓來自世界各地的集裝箱能在廈門港完成申報，轉搭「中歐班列」西向前往一帶一路的沿線國家，抵達歐洲只要10多天，比傳統的海運模式節省兩星期的時間，大大降低運輸的時間及成本。

▼龍門吊的操作員在辦公室內遠端作業。

▲廈門集裝箱碼頭 。（圖／記者蔡紹堅攝）

「絲路海運」也積極將服務延伸到台灣，1月中時，就有一批37公噸的貨物從台中經海運抵達廈門，並在廈門直接搭上海投集團運營的「中歐班列」，前往德國漢堡，約17天就能抵達。

值得一提的是，廈門台商協會會長吳家瑩2月中曾率團赴高雄與韓國瑜會談，大力推薦高雄港與廈門港合作，提到廈門在「一帶一路」的重要角色，並建議可透過冷藏貨櫃，將農產品自高雄港運至廈門港，在廈門轉乘「中歐班列」，把產品運往西亞、中亞，甚至歐洲，用更短的時間、更低的運輸成本來開拓一帶一路的沿線新市場。

▲廈門集裝箱碼頭 。（圖／記者蔡紹堅攝）

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