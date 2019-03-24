▲▼ 邁向國際有機3.0，德國驗證與SGS加持。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

許多農民都認為「明明沒有使用農藥，為什麼檢驗出農藥殘留？」「我的產品都用同一批原料，為什麼上次檢驗結果沒有檢出某農藥，這次有？」面對日益關心食安的消費者，許多農民生產者選擇申請農法認證或自主檢驗，常常在檢驗過程中產生上述疑問，當農民希望提供安全無虞的農產品給消費者時，該如何選擇有效的認證、檢驗方式呢？

新北市農業局指出，即將在3月29日舉行的IFOAM Asia亞洲有機青年論壇國際研討會，主辦單位邀請到Naturland德國有機農業協會的國際開發經理Marco Schluter與SGS台灣檢驗科技股份有限公司國際驗證部副總裁黃世忠，兩位都有協助農友通過認證與檢驗的豐富經驗；Schluter經理在Naturland德國有機農業協會的主要工作之一，就是協助各種小型農戶釐清歐盟境內外不同國家的銷售檢驗規定，輔導農民取得國際驗證後順利出口，登上Naturland的銷售平台對國際販售。

農業局表示，SGS台灣檢驗科技股份有限公司為台灣最大的國際食品檢驗與驗證單位，是台灣農產品與食品推銷到國內外市場的最佳推手，提供多種符合國內外衛生標準的檢驗方案，同時提供網路平台「SGS安心資訊平台」給用心落實自主檢測把關的廠商使用。透過此平台公開揭露通過SGS農藥殘留檢測的結果資訊，強化了生產者與買家之間的信任。

除了提供滿足台灣國內的衛生法規標準的檢測服務與諮詢外，若農民有外銷其他國家的需求，SGS也能協助農民釐清不同國家或區域對農產品所須符合的衛生標準等資訊。兩位講者將在論壇中分享台灣與德國兩地的實務經驗，讓生產者了解唯有供應安全的農產品給消費者才能跟上農業永續發展的國際趨勢。

研討會結束後，主辦單位安排兩天參訪時間，帶領50位國內外青年論壇學員到台灣各地觀察有機農業現場，SGS台灣也邀請學員參訪該公司位在北區的食品檢驗實驗室，讓學員們有機會一睹檢驗操作流程及相關細節，增進與會青農對食品檢驗流程的了解。

另外，SGS台灣也捐出「374項多重農藥殘留檢驗套組」20次檢驗名額給青年論壇的台灣學員，若檢驗成果合乎臺灣衛生標準，青農同樣可以免費申請刊登在SGS安心平台露出。

IFOAM Asia亞洲有機青年論壇國際研討會，還有多位國際與台灣有機農業領域講者，分享從生產到通路、農法到政策端的多元觀點，相關議程與講者名單請上活動網站：https://toaf.kktix.cc/events/4thifoamasia查詢，或洽亞青有機論壇辦公室02-2964-7950。