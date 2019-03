5歲男童沙漠走失！靠野草、溪水果腹「徒步21km」奇蹟生還

實習記者鄭佩玟/綜合報導

5歲的小男孩桑切斯(Benjamín Sánchez)17日與家人共遊阿根廷西沙漠時失蹤,由於當地日夜溫差達攝氏30度,加上有毒蛇、美洲獅等猛獸的潛伏,政府一得到消息立刻派遣直升機、無人機,以及約1000名人力前往搜救,包括300名騎馬和機車的自願民眾。在歷經22小時後,桑切斯徒步21公里、靠著溪水與野莓果腹終於獲救。

據《衛報》報導,來自阿根廷的5歲小男孩桑切斯跟隨母親基羅嘉及其友人,前往位於阿根廷西部聖胡安省( San Juan)的沙漠區域埃爾薩拉多(El Salado)遊玩。桑切斯在與母親玩捉迷藏時失蹤,「媽媽那時候在追我,所以我也跑了起來。」小男孩告訴阿根廷媒體,剛開始還聽得見母親的聲音,但不久便迷失在滾滾黃沙之中,「我靠著石頭,開始呼喚媽媽,可是她聽不見我的聲音。」

