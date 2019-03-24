5歲男童沙漠走失！靠野草、溪水果腹「徒步21km」奇蹟生還

實習記者鄭佩玟／綜合報導

5歲的小男孩桑切斯（Benjamín Sánchez）17日與家人共遊阿根廷西沙漠時失蹤，由於當地日夜溫差達攝氏30度，加上有毒蛇、美洲獅等猛獸的潛伏，政府一得到消息立刻派遣直升機、無人機，以及約1000名人力前往搜救，包括300名騎馬和機車的自願民眾。在歷經22小時後，桑切斯徒步21公里、靠著溪水與野莓果腹終於獲救。

據《衛報》報導，來自阿根廷的5歲小男孩桑切斯跟隨母親基羅嘉及其友人，前往位於阿根廷西部聖胡安省（ San Juan）的沙漠區域埃爾薩拉多（El Salado）遊玩。桑切斯在與母親玩捉迷藏時失蹤，「媽媽那時候在追我，所以我也跑了起來。」小男孩告訴阿根廷媒體，剛開始還聽得見母親的聲音，但不久便迷失在滾滾黃沙之中，「我靠著石頭，開始呼喚媽媽，可是她聽不見我的聲音。」

Five-year-old Benjamin Sanchez was lost for almost 24 hours in the desert of western Argentina.On an outing with his family in western Argentina, the little boy was playing with his mother (she was chasing him) when, he says, he got lost. ##Argentina https://t.co/QJfjNBgNTK #JOY pic.twitter.com/6ucTM3hLR2 — Nelson Daily News Report (@nelson_frankie) 2019年3月20日

兒子身影消失在沙漠的灌木叢後，心急如焚的基羅嘉趕緊通報警方，當局也派出約1000名警力及無人機、直升機等，與民間搜救隊合作，還有300名熱心民眾騎馬和機車一起尋找小男孩。

桑切斯失蹤的地區環境相當險惡，極有可能碰上毒蛇、毒蠍及美洲獅，此外他失蹤時僅身穿簡單T恤、長褲及運動鞋，並不足以面對沙漠攝氏高達30度的日夜溫差。許多民眾聚集在聖胡安省為桑切斯祈禱，期盼他平安歸來。母親基羅嘉也坦言「很絕望」，開始為最壞的結果做心理準備。

▲在毒蛇、毒蠍和美洲獅環伺的沙漠走失...阿根廷5歲男童靠野草、溪水果腹，撐22小時平安脫困。（圖／翻攝自推特）

萬幸的是在22小時過去後，搜救人員終於在距離失蹤地約21公里外的沼澤地發現桑切斯。據了解，失蹤期間桑切斯徒步走了近一整天，經過丘陵、森林、沙漠及危險的沼澤地，總距離長達21公里，桑切斯表示自己在沙漠中「又冷又怕」，只能靠著溪水解渴、吃野草果腹。

Compartí una mañana especial junto al pequeño Benjamín, quien me contó lo que vivió durante el tiempo que estuvo perdido.

Me emociona y agradezco profundamente lo logrado ayer, esto habla del tremendo corazón que tenemos los sanjuaninos. #SanJuan pic.twitter.com/PeCduKK2uW — Sergio Uñac (@sergiounac) 2019年3月19日

帶領15人組成摩托車隊、志願加入救援的昂提維洛斯（Alberto Ontiveros）表示，「我們循著運動鞋留下的蹤跡尋找，當我看見他時，我甚至沒有停下，直接轉往知會救援直升機......當時最重要的是盡快將他帶離那裡。」昂提維洛斯回憶，桑切斯被發現時因摩托車聲響受到驚嚇，但「狀況良好，有點口渴且外表有點髒」。第一個找到桑切斯的搜救人員雷諾索（Reynoso）表示，他當時騎著馬渡過泥沼遞水給小男孩，他形容該沼澤「泥濘遍佈、難以通行，感覺就很常有動物被困住。」

奇蹟獲救的桑切斯，除了輕微脫水外並無大礙，不禁讓人感嘆命真大！聖胡安省省長烏尼亞克（Sergio Uñac）也在當天前往醫院探望男童。桑切斯表示，「很開心能再和媽媽見面，我很想念所有人。」