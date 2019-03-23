酒駕零容忍　歸仁警執行區域聯防取締酒駕

▲台南市歸仁警分局結合鄰近第一分局、第六分局、永康分局、保安警察大隊、交通警察大隊共同執行取締酒後駕車暨防制危險駕車專案勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

酒駕一直是危害交通安全的不定時炸彈，全國各地發生酒駕肇事案件層出不窮，造成死亡車禍和重大傷亡，引起輿論及民眾高度關切，為預防酒駕違法行為，強化取締執法決心，台南市歸仁警分局啟動「區域聯防」機制取締酒駕。

台南市歸仁警分局結合鄰近第一分局、第六分局、永康分局、保安警察大隊、交通警察大隊共同執行取締酒後駕車暨防制危險駕車專案勤務，以統合優勢警力，收區域聯防之效，杜絕駕駛人僥倖心態，防制酒駕事故發生，確保民眾生命與財產安全。

歸仁警分局每月動員所屬持續擴大執行威力取締酒後駕車勤務，針對轄內商業區、娛樂區、夜市、餐飲業、複合式KTV、攤販聚集地區、易發生酒後駕車及交通事故等相關周邊道路（段），規劃專案勤務執行取締，以遏阻民眾酒後駕車違規，防制酒後駕車肇事發生。

歸仁警分局分局長梁仁輝特別呼籲所有的駕駛朋友，共同建立「不酗酒、不拚酒、不勸酒」之飲酒文化，並養成「開車不喝酒，酒後不開車」的守法觀念，多加利用「指定駕駛」和「代叫計程車」等方法，免除酒後駕車發生事故的機會，因為酒後駕車肇事案件，不但造成自己或家人終身的遺憾，也造成無辜第三者的損失。