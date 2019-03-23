台女「跨黃線自拍」遭時速200km火車吸入月台　臺商會喊告義大利鐵路局

▲馬納羅拉車站。（圖／擷取自Il Secolo XIX）



國際中心／綜合報導

義大利知名景點五漁村（Cinque Terre）內的小城馬納羅拉（Manarola）日前發生台灣女遊客越過黃線自拍，不慎遭高速駛過的火車吸入月台的意外。該名女子腿遭撞斷且多處骨折，由直升機送往聖馬蒂諾醫院急救後，目前已脫離險境，右腿也無需截肢。義大利臺商聯誼會在臉書上po文表示，意外發生後義大利鐵路局並沒有任何解釋及慰問，且該車站已有多起類似意外，甚至有旅客因此死亡，不排除對五漁村鐵路局提告。

當地媒體指出，一名33歲女性2月26日在馬納羅拉車站越過安全區黃線自拍，結果不甚被時速200公里的歐洲星白箭快速火車（Frecciabianca）吸入月台，腿遭撞斷且多處骨折，救難人員將她救出後，先由救護車送往里奧馬焦雷（Riomaggiore），再由直升機送至聖馬蒂諾醫院（San Martino）急救。

▲馬納羅拉車站緊鄰海岸。（圖／擷取自Primocanale）



義大利臺商聯誼會21日在臉書上指出，受傷的女生經過急救後已無大礙，不過意外發生至今，義大利政府鐵路局及警察局並無任何的解釋及慰問，家屬對於相關單位做事的不積極及推卸責任滿是無奈及不滿。聯誼會認為，五漁村被列為世界遺產的觀光城市，但火車站的安全措施不到位，完全忽視人民的安全，家屬希望和台商會一起控告鐵路局，且必要時也不得不排除向北京駐米蘭總領事館請求協助。

不過網友認為，越過黃線違規在先，沒有任何理由向對方提告，「跨越黃線在先還想告狀」、「既然違規自己就得後果自負」、「即使是在台灣的捷運或鐵路也有規定不能越線，不至於到了國外就看不懂那條線吧」、「義鐵說不定還能告她害火車誤點」、「都成年人了自身安全本來就要自己注意」。

曾經負責當地的導遊指出，馬納羅拉火車站時常有高速行駛的火車行經，且車站設計有些微傾斜，遊客常會跨越月台觀賞海景，不過此站前後都是隧道，很難感覺預測火車的到來。導遊認為，遊客應該要具備「基本的旅外認知」，也要遵守當地的注意事項，以免愉快出遊卻發生憾事。

▼位於義大利北部的馬納羅拉。（圖／擷取自Wikipedia）

