殲-11B首次搭載霹靂-15亮相！　將提升解放軍空軍作戰能力

▲ 殲-11B是殲-11的改進型，不再依賴從俄羅斯進口發動機。

軍武中心／綜合報導

解放軍最新的中遠距空對空導彈PL-15（霹靂-15），射程達150公里，超過大部分中距空空導彈的射程，主要是為第五代戰機而開發。然而，近期網路卻流傳一張殲-11B戰機搭載霹靂-15的照片，象徵解放軍相對舊型的第三代戰鬥機，也已開始在裝備霹靂-15導彈。

根據《新浪軍事》報導，霹靂-15最早出現在殲-10C戰機上，目前則主要裝備在殲-20、殲-16和殲-10等新型戰機上，被視為具有與美國AIM-120先進中程空對空系列導彈的最新型號的相同等級，比目前解放軍服役中的最新型空戰用飛彈、中程超視距空對空飛彈PL-12（霹靂-12）還要「更上一層樓」。

殲-11B則是解放軍於90年代開始發展的關鍵性發展型號，是從中國瀋陽飛機工業集團引進後仿製的俄羅斯蘇-27SK戰機，發展為完全自主掌控的改進型戰機，同時，也沒有殲-11較老舊機型依賴從俄羅斯進口AL31F發動機的問題。

因此，這次流傳殲-11B戰機搭載霹靂-15的照片，顯示出解放軍較舊型的戰機，也具有搭載最新導彈的能力。報導也指出，裝備霹靂-15導彈，將大幅提升殲-11B戰機的作戰能力，進而提升解放軍空軍的空中作戰能力。

▼ 殲-11B戰機搭載霹靂-15導彈亮相。