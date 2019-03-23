美軍提「威脅論」 陸國防部：中國是世界和平建設者

▲大陸國防部新聞發言人吳謙。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）14日表達對「中國威脅論」的擔憂。對此大陸國防部發言人吳謙表示，美方言論罔顧事實，渲染「中國軍事威脅論」，充斥著「零和」博弈的冷戰思維，不利於中美兩國和兩軍關係健康發展，對此表示堅決反對。

夏納翰14日提出2020年國防預算草案，他接連點名中國的威脅3次，並告訴參議員「我們一直忽視這個問題。」國防部明年的預算草案金額為7180億美元，有部分將用來應對中國所帶來的威脅。他的證詞中寫道，中國有系統的竊取科學技術，正積極對軍隊展開現代化的改造，並藉由軍民融合的戰略尋求軍事優勢，而美國在7180億美元的預算中，有部分會用來制衡中國。

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▲美國代理國防部長夏納翰(Patrick Shanahan)。（圖／達志影像／美聯社）

此外，美國參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph dunford）21日再度痛批科技巨擘谷歌，指谷歌在中國投資人工智慧（AI）項目，會讓解放軍取得且利用美國所研發的技術，進而對美國安全造成長期傷害。

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▲ 美國參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph dunford）。（圖／路透）

吳謙指出，中國堅定走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策，始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，「中國軍隊堅持獨立自主、自力更生，依靠自己的力量推進軍隊現代化建設。中國軍事力量的發展壯大，是世界和平力量的發展壯大。中國軍隊越來越多地承擔國際責任，提供更多公共安全產品，受到國際社會的普遍贊譽，這是任何不帶偏見的人都無法否認的。」

吳謙強調，我們注意到，美防務部門在爭取軍費預算時總是喜歡打「小算盤」，企圖通過渲染他國威脅來為自己獲得更多實利，這種做法是短視的，也是非常危險的，「我們要求美方摒棄冷戰思維，客觀理性看待中國的國防和軍隊建設，停止發表錯誤言論，以實際行動推動中美兩國和兩軍關係健康穩定向前發展。」