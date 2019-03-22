AC312E完成關鍵試飛　陸產直升機將再添一將

▲AC312E直升機。（圖／中國航空工業官網）



軍武中心／綜合報導

中國航空工業集團有限公司21日指出，經過15架次、17.5小時的飛行試驗，AC312E直升機在建三江濕地機場完成CAAC（中國民用航空局）局方審定試飛全部科目。意味著該型陸產直升機距離在年內取得型號合格證的目標又更接近了些。

據《觀察者網》報導，本次審定試飛由中國民用航空局瀋陽審定中心全程執行，依照型號檢查核准書（TIA）規定，航空工業和審定中心組成的試飛團隊先後展開了起飛、著陸、單發雙發爬升、平飛、儀表穩定性、航電設備試飛、駕駛艙評估等多項檢查和驗證科目試飛，對直升機的操縱性、穩定性等性能進行了全面驗證。

相關航太專家也指出，獲得型號合格證是飛機投入商業運營的前提，在此之前，飛機需要進行密集的飛行測試，通常一款新飛機要通過的測試有最小起飛速度、最大能量中斷起飛、最小起飛速度、燃油、濺水等，此外，還必須接受高溫、低溫等極端環境下的測試；只有完全通過以上極端測試之後的飛機才會收到合格證，以此來最大限度的保障它在空中和地面等不同狀態下的安全性。

據了解，AC312E是航空工業在AC312A直升機基礎上研製的雙發輕型直升機，可乘坐9名乘客或裝載600公斤貨物，於2016年7月完成首飛；該機具有發動機動力強勁、航電系統先進、座艙布局合理、構型快速轉換等優勢競爭力，不僅具有良好的高溫高原性能，還有出色的平原飛行表現，可滿足通用運輸和公務（VIP）運輸、緊急醫療救護、搜索救援、公務執法、近海石油等多種任務對直升機的需求。