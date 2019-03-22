川普承認「戈蘭高地」是以色列的一部分　敘利亞：用盡手段奪回

▲戈蘭高地（Golan Heights）。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普在推特表示「是時候承認以色列對戈蘭高地的主權」。引發敘利亞強烈譴責，這是美國不負責任的的言論，美國對猶太人復國主義的盲目偏見，永遠不會改變戈蘭高地主權的事實，將「用盡一切手段」奪回戈蘭高地。

戈蘭高地是以色列在1967年「六日戰爭」中所佔領，但國際上普遍認為是敘利亞領土。1981年以色列議會通過了《戈蘭高地法》，單方面宣佈對該地區擁有主權。

根據敘利亞通訊社報導，敘利亞外交官員的聲明指出，美國對於敘利亞被佔領的戈蘭高地立場，是公然蔑視與違反國際決議，特別是聯合國安理會1981年第497號決議，拒絕承認以色列政府擁有戈蘭高地主權，以色列法律、管轄權、和行政機構在戈蘭高地完全無效，並在國際上沒有法律效力。

▲ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



敘利亞外交官員透露，全世界明顯都感受到美國的被傲慢的心態所支配，才會做出如此魯莽的政策，已經成為威脅國際和平與穩定造成緊張局勢的主要因素，全世界必須採許嚴肅的態度終結美國的傲慢態度，重視國際合法性的重要性，維護世界和平穩定與安全。

敘利亞外交官員補充，美國總統的聲明對敘利亞被佔領的戈蘭高地行政管理不會有任何改變，戈蘭高地永遠將是敘利亞的領土，敘利亞人民更可能用盡一切手段奪回戈蘭高地。

▲戈蘭高地（Golan Heights）的以色列領地與邊界可看到以色列反導彈系統。（圖／路透社）



戈蘭高地位於敘利亞西南部，西面與以色列接壤，南北長71公里，中部最寬處約43公里，面積1800平方公里（其中以色列控制1200平方公里），具有豐富的水資源，居民約15,000人多為穆斯林，大部分的居民也拒絕加入以色列國籍，保留敘利亞國籍，從戈蘭高地可以俯瞰以色列加利利谷地，也有公路直通敘利亞首都大馬士革，只有60公里路程，因此戈蘭高地對敘利亞與以色列兩國都是戰略位置非常重要的區域。