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密切掌握最新情勢！嚴德發代蔡英文慰勉官兵辛勞

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▲嚴德發至聯戰中心視導。（圖／軍聞社提供）

▲嚴德發至聯戰中心視導。（圖／軍聞社提供）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文21日出發拜訪南太平洋3友邦，國防部長嚴德發23日視導空軍作戰指揮部及國軍聯合作戰指揮中心，特別肯定官兵24小時堅守工作崗位的付出，他也轉達蔡英文慰勉國軍發揮聯合情監偵、伴飛護航任務、外島民眾疏運等任務的辛勞。

嚴德發23日上午前往空作部視導，他讚賞空作部充分發揮指揮管制功能、有效掌控當面敵情，確保國軍在臺海空中優勢的傑出表現。針對了解台灣周邊海、空域最新動態的聯戰中心，嚴德發肯定官兵24小時密切監控、有效掌握敵情，確保臺海空防安全，提供國家安全最堅實的保障。

嚴德發表示，國軍官兵在「聽得到、看得見、能指揮」的原則下，發揮早期預警、即時傳遞功效，進而確實提供三軍部隊應變處置，達成守護國家、捍衛人民安全的重要職責。他指出，聯合情監偵的各項指管作為，攸關區域情勢的演變，更直接影響國家安全，不但要做到相互支援、無罅隙的標準，更應於中共軍機活動全程，依規定運用聯合情監偵作為，並派遣機、艦監偵密切掌握與應處，時時刻刻為國家安全做最好的準備。

嚴德發強調，國軍秉持「不挑釁、不迴避、不畏戰」原則，平時尤應落實官兵教育訓練及強化機動效能，俾利戰時各單位功能與戰力，得以具體發揮，確保我國空域與海疆安全，讓國人能夠安居樂業。

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