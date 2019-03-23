蔡英文過境夏威夷　將與華府智庫視訊並發表演說

▲蔡英文帛琉受訪。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北－帛琉連線報導

總統蔡英文出訪南太友邦「海洋民主之旅」，27日將過境夏威夷，至於將會見哪些美方官員？據指出，她將以視訊會議方式參與美國華府智庫「傳統基金會」的一場談論印太夥伴關係的研討會，同時也會發表演說。對此，她稍早在帛琉受訪時未正面回應，僅說交給外交部來說明。

蔡英文21日開啟8天7夜的「海洋民主之旅」，走訪帛琉、諾魯共和國與馬紹爾群島，而此行備受矚目的不外乎是於回程時，將會過境美國夏威夷，屆時會與什麼樣的美方官員會面也成為討論焦點。

根據傳統基金會所公布的研討會資訊，美東時間27日下午3時，將會舉辦主題為「台美：印太區域恆久夥伴關係」的「特別政策對話」，而蔡英文將以視訊會議方式參與。該會議則由傳統基金會總裁詹姆斯（Kay Coles James）主持。

蔡英文將會在發表演說之後，將會與談人包括傳統基金會創辦人佛納（Edwin Feulner）、聯邦參議院亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）、眾議員游賀（Ted Yoho）進行會談。

據涉外人士指出，當前國際在「印太戰略」上已逐漸成形，太平洋已經成為區域戰略新的兵家必爭之地，蔡英文也勢必透過本次的出訪，確立台灣在印太戰略中的重要角色。

太平洋區域已經受到國際重視，從美方的動作多少可看出端倪，在2月19日時，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）出席第19屆在帛琉舉行的「密克羅西亞領袖峰會」，會中肯定台灣在民主上的貢獻，是可靠的國際夥伴。