北京冬奧支線今年開建　預計2021年底前通車

▲北京地鐵。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

北京地鐵11號線西段（冬奧支線）工程首次環評公告顯示，工程將於2019上半年開建、2021年底前通車。根據陸媒報導，11號線被定位成東西向加密線，主要經過14號線及10號線南段中間的大片地鐵空白區，承擔起連繫麗澤商務區和北京西站的重任，同時也是第四條途經石景山區境內的線路，將為北京西部市民的出行帶來便利。

報導指出，北京地鐵11號線類似10多年前的8號線，後者也是先建奧運支線，等到北京奧運會後繼續向南北延伸，最終成為貫穿南北五環的地鐵線。11號線長度大約3.6公里，設有金頂街站、金安橋站、北辛安路站、首鋼站，能為首鋼園區和北京冬奧會場館提供交通服務。

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報導提到，從地鐵營運和建設情況來看，地鐵11號線西段僅有金安橋站為換乘站，可與地鐵6號線和S1線換乘；該地鐵線西段還將在首鋼站實現換乘R1線，不過R1線屬於北京遠期規劃的地鐵線路，目前還沒有建設的明確消息。

據了解，冬奧支線工程採用全地下敷設，北起金頂街站，沿石門路、金頂西街向南敷設，經過阜石路後由北辛安路轉向首鋼地區，之後沿著修理廠西路向南而行，經過石景山路後到達本期工程終點。值得一提的是，北京地鐵13號線拆分工程也將在今年內啟動建設。

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