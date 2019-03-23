韓國瑜說話「高來閃去」　黃光芹開砲：不輸老國民黨人

▲高雄市長韓國瑜日前接受黃光芹訪問。（圖／POP搶先爆提供）

政治中心／綜合報導

廣播節目主持人黃光芹專訪高雄市長韓國瑜時，討論到是否會「做好做滿」，卻引發爭議遭韓粉圍剿，而後也請辭電台。22日晚間黃光芹發文向電台同事道別，提到韓國瑜對總統大選遲不表態且「說話高來閃去」，跟其他老國民黨人，有何不同？」

黃光芹22日在臉書PO文道別並附上與電台同事的合照，有網友在下面留言抱不平，但有人提到「韓國瑜不是傳統的國民黨政客，是跨越藍綠的，能體現庶民百姓之苦」，而黃光芹回應，「政客、還是政治家，要看他會不會把才經過的選舉推翻不算，做幾個月就想漂走？在高雄打假球？」而且他遲不表態，「說話高來閃去」與吳敦義唱和，「大內高手宮心計，與其他老國民黨人，有何不同？」甚至手法更推陳出新。

黃光芹表示，選高雄市長可以找前閣揆張善政們惡補，「要選總統，得拿出政策」，自己小小主持人，論辯能源政策，聽多了都說得出二、三，「他拿得出什麼良方」、「願景救台灣？拚經濟？拿什麼拚？」他連杜紫辰都說不過？難不成，只靠吳芳銘幫他賣水果、李四川幫他舖路？

黃光芹提到，「接不接地氣，不是嘴巴說說，要先接人氣」。她說，屠狗輩都懂得仗義，他被捧為神，眼見惡韓粉以暴民手段威脅恐嚇，却只在電視上敷衍兩句，說些無關痛癢的話，「連句母湯都没有，還救台灣咧？」

黃光芹指出，真正的領導者，敢於開疆闢土，改變現況，創造新局。她批韓國瑜，「每天受韓粉保護、西瓜包圍、御用媒體諂媚奉承而樂在其中，整天抱怨執政黨穿小鞋，小瞇小眼小家子氣。」