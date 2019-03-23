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「酒駕吊照2年太重」被罵翻　周春米自比：成了被大砲打的小鳥

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記者徐政璿／台北報導

酒駕修法引發爭議，民進黨立委周春米擔心，若修法要吊扣駕照2年的罰則，可能會影響民眾的生活和工作，結果引起網友群起激憤，灌爆她臉書。周春米22日發出聲明表示，這是他從個人法律訓練上提出意見，社會支不支持，都虛心面對，這2天對他而言也是震撼教育，她也終於明白甚麼叫做「用大砲打小鳥」；而代價是，她成了那隻小鳥。

周春米20日在臉書發文，分析道路交通管理處罰條例處罰酒駕的修法議題；文中提到，目前道交處罰條例處罰的酒駕，是酒測值0.15到0.25，可能是喝2杯啤酒，就會超過；而機車酒駕的處罰和汽車酒駕的處罰都相同，將來修法的規定，是罰新台幣3萬元到9萬元，吊扣駕照2年。

周春米舉屏東為例，指當地大眾交通運輸工具不足，若駕駛人酒駕，其駕照被吊扣2年，無法以機車代步，可能就會影響生活和工作；酒駕加重處罰，杜絕酒駕，是大家都有共識的修法方向，但若要重罰，也需罪責相當，始符合憲合法，畢竟修法不能靠民粹意氣，修法後，國民都得受拘束，因此得慎重其事。文章一出，引來多數網友圍剿，更有網友說「酒駕的人會撞死你全家的人」。

周春米22日發布聲明稿並接受媒體採訪指出，這2天大家對她的指教是一種震撼，但她曾為法官，身為律師、或是立法院司法及法制委員會的一員，都絕對稟於法理堅持、全方位地審慎而嚴謹的面對。因為，無論執法或立法，都會直接影響人民權益、生活、自由、甚至生命。

此外，周春米說，從去年168件酒駕肇事致死案件來看，法院的量刑有一定程度比例低於法定最低刑度，因此她提醒司法院，酒駕肇事致死是酒駕事件最嚴重的態樣，法院參酌各項因素所作出的個案判決，應避免與一般人民的想像有所落差，否則將加深民怨，更使酒駕肇事受害人及家屬傷痛難平。
周春米指出，除了和司法院、法務部共同研究分析酒駕修法效果不彰的癥結所在，她更在總質詢時提醒行政院長蘇貞昌及教育部，要趕緊研究如何落實交通法治教育。

周春米說，相信立法院不分朝野的每一位委員，都深知社會大眾對酒駕肇事的深惡痛絕，更能感同身受受害當事人和家屬的殷殷期盼，也絕對沒有任何一個人會刻意怠惰修法進度，或是輕縱維護酒駕行為。

周春米表示，請所有關心這個議題的社會大眾可以寬心，涉及酒駕行政罰責的道路交通管理處罰條例已在院會議程中；也請相信，立法院和民進黨不會迴避責任，更不會無視民意，一定會加速協商、完成修法。雖然她僅是立法院的小小菜鳥，但會堅守法律人的專業，衡平思考法理原則。

▼周春米。（圖／ETtoday資料照片）

▲周春米。（圖／ETtoday資料照片）

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