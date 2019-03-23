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旺角暴亂「港獨分子」被全球通緝　18歲港女「疑滯台」隨後處理！

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▲▼威者在旺角豉油街一帶焚燒雜物。(圖／翻攝自維基百科)

▲示威者在旺角豉油街一帶焚燒雜物。(圖／翻攝自維基百科)

大陸中心／綜合報導

香港旺角2016年發生暴亂案件，「港獨」組織「本土民主前線」與警方爆發大規模衝突，示威者以磚頭攻擊警員，導致100多人受傷。據悉，香港警方正向國際刑警提出申請，發通緝令全球通緝始作俑者黃台仰和李東升。至於被傳潛逃至台灣、涉及2項暴動罪的18歲少女李倩怡，警方會先等申請結果出爐後，再作處理。

據《香港01》報導，黃台仰於2016年2月被捕後，被控煽惑非法集結、煽惑暴動及暴動共3罪，當時其保釋條件包括不得離開香港，遵守宵禁令，如果需要離港，要先到法庭申請，並回港後要到警局報到。

但黃台仰自被捕後，曾不只一次以到海外出席會議或學術活動等理由，申請短暫離開香港，並均獲得法院批准。李東昇則被控暴動及襲警兩罪，其保釋條件則未有包括不得離港。

▲▼旺角暴亂。（圖／維基百科）

▲黃台仰（左）李東昇（右）。（圖／維基百科）

報導指出，黃台仰2016年聲稱要「出席11月德國舉辦的學術活動」，但與李東昇在那次離港後，便再也沒有向警方報到國，也沒有出席同年12月暴動案在高等法院的預審。直到去年，黃台仰出現在英國某大學內部訪談影片中，之後就再無消息。香港警方如今正向國際刑警提出申請，向潛逃多時的黃台仰及李東昇發出全球通緝令，不過正等候國際刑警回覆。

報導稱，至於有傳潛逃至台灣、涉及2項暴動罪的18歲少女李倩怡，據悉警方會先等黃台仰及李東昇的申請結果出爐後，再作處理。警務處回覆稱，由於案件已進入司法程序，警方不作評論，但警方會根據案件的情況，遵循不同途徑追查在逃疑犯的下落並將其緝捕歸案。

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關鍵字：旺角暴亂,黃台仰,李東昇,李倩怡,全球通緝,粵港澳要聞

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