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追殺畫面曝光！黑衣男持刀闖入大教堂狠刺　神父倒地嚇壞信眾

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▲▼黑衣男持刀闖入大教堂狠刺神父。（圖／翻攝自推特CTV News）

▲男子直接跑到台上襲擊神父。（圖／翻攝自推特CTV News）

國際中心／綜合報導

加拿大蒙特婁聖若瑟聖堂（St. Joseph’s Oratory）22日發生攻擊事件，當時77歲的神父格魯（Claude Grou）站在台上說話，突然有一名戴著白色棒球帽的男子持刀朝他走過去，受到襲擊的格魯一度倒在地上，所幸後來經過民眾幫助並無大礙。警方還在了解男子的行兇動機。

事件發生在22日上午8點30分左右，26歲男子穿著深色衣服，頭上戴著白色帽子，他拿著刀衝向神父並把對方壓制在地。由於男子隨後自己先走開，格魯得以有機會保命，其他信眾也紛紛上台阻擋男子行為，發揮大愛保護神父。

目擊者巴雷特（Philip Barrett）說當時沒人知道到底發生什麼事，「有個年輕男人站起來並快速走到前方。」男子攻擊神父後被保全制伏時並沒有反抗，反而平靜躺在地上。

還不清楚男子面臨哪些指控，至於神父遭到刺傷後則送往醫院，傷口並不深，雖然有些受到驚嚇，但整體來說精神狀況良好。格魯2000年就在大教堂工作，人們得知事件後便前來替他禱告。

據了解，大教堂雖然有24小時的保安工作，但沒有金屬偵測機器，此處是開放式空間，任何人都能進入。蒙特婁大主教萊皮納（Christian Lépine）透過聲明感謝所有幫助神父的人，「我們知道許多信仰的禮拜場所成為暴力行為的目標，我們必須繼續遵循愛與和平的道路，相信善意能透過祈禱與善行戰勝邪惡。」

蒙特婁市長普朗特（Valérie Plante）在推特形容這起事件令人感到可怕，無法容忍這樣的暴力，所幸得知神父目前處於穩定的狀態，她很欣慰，「在所有蒙特婁市民的名義下，我希望他早日康復。」

聖若瑟聖堂是加拿大最大的教堂，並未回應之後是否會提出其他方式加強安全。來自法國的米歇爾（Isabelle Michel）說，這類攻擊事件在巴黎其實很常見，「但這總是讓人震驚，有越來越多戲劇化的結果，如今發生在牧師身上，這很艱難。我們生活的世界越來越糟，我們不能生活在恐懼中，必須採取措施。」

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關鍵字：神父,教堂,北美要聞

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