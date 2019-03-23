全球經濟前景堪憂！道瓊狂瀉460點　標普1月以來「單日最差」

▲美股週五大跌。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

全球擔憂經濟衰退氛圍升溫，加上日前聯準會 (Fed) 對經濟前景的近慎態度，美股22日收盤後大跌，道瓊工業指數狂瀉460.19點或 1.77%，收在25,502；標普500指數跌54.17 點或 1.90%，收在2800.71，是一月以來單日最大跌幅；納斯達克指數下跌 41.46 點或 2.88%，收1400.37點。



其中有許多金融股遭到拋售重挫，花旗及美國銀行下跌4%；摩根士丹利、高盛及摩根大通下跌約3%。另外，嘉魯達印尼航空取消了 49 架 737 Max 客機訂單，價值共約60億美元，導致波音股價下跌 2.8%；運動品牌NIKE則是在北美銷售成長疲弱，導致股價下跌6.1%。



在週五全球各地也出現許多疲弱的經濟數據，增加了投資人疑慮。「IHS Markit」在22日宣布，德國3 月製造業活動下降到6年來新低點；而法國製造業與服務業指數分別下降至 3 個月與 2 個月低點，歐元區3月製造業PMI也創69個月低點。

美國聯準會 (Fed) 在本週三（20日）宣布改為鴿派立場，維持利率水準不變，今年內也不會有再升息的規劃，並計劃9月結束縮表。外媒分析，此舉顯示聯準會預期美國的經濟成長將趨緩。