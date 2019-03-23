川普推特語錄／美國財政部要擴大對北韓的制裁　但我已經下令取消了

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普22日針對極端組織「伊斯蘭國」的滅亡表示，他們沒有什麼好值得欣賞的，他們總會試圖對支持者展示一絲惡毒的希望，「你（支持ISIS的人）在摧毀你的人生和家人的生活前，先想想吧！」此外，川普也在推特上表示，美國財政部要擴大對北韓的制裁，但是他已經下令取消了。

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▼美國財政部今天宣布，將於現有的制裁基礎上，進一步擴大對北韓的制裁規模。我今天下令取消了這些額外的制裁。

▼伊拉克和沙姆伊斯蘭國（ISIS）幾乎比任何人都會使用網路，但對於所有容易受ISIS宣傳影響的人來說，他們現在在各方面都遭到嚴重打擊。

他們沒有什麼好值得欣賞的，他們總會試圖展示一絲惡毒的希望，但他們是失敗者了、幾乎快要不能呼吸了。你在摧毀你的人生和家人的生活前，先想想吧！

▼「我們自己的本傑明•霍爾正在前線（真正的）對ISIS進行精彩的報導。伊斯蘭國曾經但求一死，但現在在巨大的壓力之下，除了洞窟中的一小部分之外，大多數選擇了投降，事實證明了我們總統（策略）是對的。」謝謝你，皮特•黑格思，福克斯與朋友們。