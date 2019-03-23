　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

罹難人數增至109人！伊拉克渡輪「超載2倍」翻覆　河上飄滿浮屍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼伊拉克渡輪翻覆。（圖／路透社）

▲伊拉克渡輪翻覆，罹難家屬在岸邊悲痛萬分。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

伊拉克一艘渡輪21日時因為超載，在該國北部大城市摩蘇爾（Mosul）離岸不久後就發生沉船意外；當時船上擠滿了慶祝當地傳統節日納吾肉孜節、母親節的人們，船隻沉沒後整個翻覆，將所有人蓋在水下。根據最新消息指出，救援人員稍早前又找到9具屍體，死亡人數增加到109名。

綜合外媒報導，這起意外事件發生在摩蘇爾的底格里斯河段（Tigris River），這艘渡輪原本預計出發前往一處名為Umm al-Rabeein的旅遊小島，但由於船上的人員為原本的2倍之多，再加上該河段的水位較高，導致船在使離岸邊不久之後就不幸翻覆；而船上大多數乘客為婦孺，皆因不會游泳慘遭溺死。

▼伊拉克渡輪翻覆。（圖／路透社）

▲▼伊拉克渡輪翻覆。（圖／路透社）

摩蘇爾市市長阿拉吉（Zuhair al-Araji）表示，這艘渡輪上約有150名乘客，約有60人仍處於失蹤狀態，受害者當中至少包含12名的孩童。根據最新消息指出，整起事故中最少有100人喪生，稍早前又撈出9具屍體，確認已死亡的人數上升到109人，許多屍體因為水流快速流動而被帶走，目前仍持續打撈中。

報導中指出，伊拉克總統巴爾哈姆•薩利赫（Barham Salih）則是在22日時，抵達摩蘇爾與當地官員會面，誓言要抓出造成這起事件發生的主嫌。一些受害家屬也指責地方當局，認為伊拉克政府和警察未盡到監督旅遊設施的責任，也沒有對底格里斯河水位上升一事做出任何措施，渡輪也缺乏安全標準。

ET快訊
歐陽娜娜挺中被黑慘！陸官方點名警告她「和邪教沾邊」
彰化富少飆BMW急找女友　18歲打工男逆騎單車遭撞飛30米慘
室友睡一半抱怨「不要壓我」！熊熊掀床底才發現大事不妙
中職30年／今全面開戰！鎖定ETtoday直播看5大觀賽亮點

關鍵字：伊拉克,渡輪,沉船,屍體

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

21歲正妹愛上大53歲鄰居！羞誇床事「像年輕人」　他：誰不愛年輕妹

在地人超愛！隱身首爾巷弄內的麵疙瘩　吃得到肥美多汁牡蠣

性感女友鬧分手　哥倫比亞警官失控朝自己開槍爆頭亡

台女「跨黃線自拍」遭時速200km火車吸入月台　臺商會喊告義大利鐵路局

華為公主是果粉！加拿大落網被扣iPhone、MacBook Air、iPad Pro

罹難人數增至109人！伊拉克渡輪「超載2倍」翻覆　河上飄滿浮屍

派對狂歡挑戰能吃多少蛋糕　24歲年輕媽「塞成倉鼠」倒地死亡

21歲正妹愛上大53歲鄰居！羞誇床事「像年輕人」　他：誰不愛年輕妹

性感女友鬧分手　哥倫比亞警官失控朝自己開槍爆頭亡

泰國大選寫下彩虹新頁！20位LGBT候選人創新高　變性人挑戰總理大位

《炮仔聲》妍熙開車勾到正浩領帶 　下秒劇情神展開....網笑噴：蕭渣某

飛鏢丟中75萬元亞洲旅行、相機　男友傻眼...秒刷機票履行承諾！

謝亞軒飆車撞死3人開價賠150萬　家屬憤怒拍桌：根本毫無悔意...

張鈞甯拍片想自肥找單身男一　狂cue彭于晏...「不要挖坑給我跳」

一進門撒嬌柴「看醫生症候群」上身　風暴式甩頭露齒慘叫：別碰我屁股！

A-Lin姐姐Cover《有一種悲傷》　網友聽完：根本2.0版A-Lin

王陽明：我會讓她很性福！　 蔡詩芸害羞「都臉紅了」

Bo妞路上看到賈靜雯海報　 脫口「一句話」小奶音萌炸！

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

大叔搭捷運猛咳直接吐車廂地板　「白色濃痰」噁炸！她怒：制止不聽

罹難人數增至109人！伊拉克渡輪「超載2倍」翻覆　河上飄滿浮屍

派對狂歡挑戰能吃多少蛋糕　24歲年輕媽「塞成倉鼠」倒地死亡

21歲正妹愛上大53歲鄰居！羞誇床事「像年輕人」　他：誰不愛年輕妹

性感女友鬧分手　哥倫比亞警官失控朝自己開槍爆頭亡

泰國大選寫下彩虹新頁！20位LGBT候選人創新高　變性人挑戰總理大位

莫三比克洪災過後…積水未退遺體腐爛　霍亂瘧疾疫情拉警報

忽視美國華為禁令！歐盟下週進行5G網路安全相關工作

德國法蘭克福10名恐怖份子被捕！　檢方：犯案目標「殺越多人越好」

台女「跨黃線自拍」遭時速200km火車吸入月台　臺商會喊告義大利鐵路局

撤回「對北韓秘密大規模制裁」　白宮發言人曝：因川普喜歡金正恩

美不勝收　員林市數10萬朵蜀葵花綻放

親民黨改選黨主席　黨務人士：基層力拱宋楚瑜參選2020

檢警破獲製毒工廠　3嫌均8年級生1人剛滿18歲

大體修復師1句話惹怒女亡者　回家後大病跪靈堂求原諒

師生關心校長遴選爭議　台大：檢討報告3/25送教育部

騎車過鐵軌遭火車擦撞　懷7個月孕婦倒地奇蹟僅受輕傷

罹難人數增至109人！伊拉克渡輪「超載2倍」翻覆　河上飄滿浮屍

歐陽娜娜以身為中國人而驕傲　環時：別給藝人亂扣「台獨」帽子

韓國瑜失言「不丹人都傻傻的」惹眾怒　男星噴：北七

蔡英文過境夏威夷　將與華府智庫視訊並發表演說

很急？國道上間隔「不到一台車」　右側是空的...白車硬要切網友怒了

國際熱門新聞

喝可樂喝到死老鼠　他嚇歪客訴

渡輪翻覆92死　最新沉船畫面曝..

最後據點被解放　IS哈里發國滅..

她136kg遭嗆　靠真愛成功甩..

閃光燈擋金正恩脖子　攝影師變2..

起床見陌生大叔睡客廳　他嚇歪網..

全球經濟前景堪憂！道瓊狂瀉46..

家裡有蛇　專家竟挖出45條響尾..

摩鐵裝針孔偷拍「線上直播」　1..

違規自拍遭火車吸入月台　喊告義..

她大膽跳下火車　當場被輾成兩半

華為公主是果粉！落網被扣iPh..

馬航MH370遭劫　飛入秘密跑..

川普／我取消了對北韓的擴大制裁

更多熱門

相關新聞

渡輪翻覆92死　最新沉船畫面曝光

伊拉克北部大城市摩蘇爾（Mosul）底格里斯河（Tigris River）河段，21日發生了一起渡輪翻覆沉沒的意外，目前死亡人數已經攀升至92人，搜救工作仍在持續進行當中，伊拉克總理馬帝（Adil Abdul-Mahdi）也趕往現場視察及指揮，並宣布全國哀悼3天。如今渡輪沉沒造成遊客滅頂的18秒畫面也在網路上曝光。

渡輪超載逾100人翻覆沉沒　增至92死

渡輪超載翻覆　婦孺72人溺斃

套房飄惡臭　破門驚見退休男「屍體腐爛」

女法醫驗上吊屍　解開繩聽到嘆息

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

鄭俊英搞小動作　警方一查手機傻眼

喝可樂喝到死老鼠　他嚇歪客訴

辣台妹短裙露毛　日本情侶一看偷笑

男框極品服務生　一開口丟包錢櫃

林心如罕見曬出「2歲小海豚」照片

　

2年買2間千萬豪宅！丫頭「月賺百萬2心法」曝光

小煜6年狂開3店「一間店就月收上億」！

隔壁飄烤肉味！　大牙5天後急搬家

夫妻命喪國道　路肩綁繩被比丘撞慘死

6歲妹獨自玩耍！怪女「猛砍她臉5刀」

女老師只穿內褲！房東3人狂盯15分鐘

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意外

歐陽娜娜半年賺3億「安家費」曝內幕

醫生遭注射百草枯　醒來才知兇手是20年妻

更多

最夯影音

更多

《炮仔聲》妍熙開車勾到正浩領帶 　下秒劇情神展開....網笑噴：蕭渣某

飛鏢丟中75萬元亞洲旅行、相機　男友傻眼...秒刷機票履行承諾！

謝亞軒飆車撞死3人開價賠150萬　家屬憤怒拍桌：根本毫無悔意...

張鈞甯拍片想自肥找單身男一　狂cue彭于晏...「不要挖坑給我跳」

一進門撒嬌柴「看醫生症候群」上身　風暴式甩頭露齒慘叫：別碰我屁股！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面