罹難人數增至109人！伊拉克渡輪「超載2倍」翻覆　河上飄滿浮屍





▲伊拉克渡輪翻覆，罹難家屬在岸邊悲痛萬分。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

伊拉克一艘渡輪21日時因為超載，在該國北部大城市摩蘇爾（Mosul）離岸不久後就發生沉船意外；當時船上擠滿了慶祝當地傳統節日納吾肉孜節、母親節的人們，船隻沉沒後整個翻覆，將所有人蓋在水下。根據最新消息指出，救援人員稍早前又找到9具屍體，死亡人數增加到109名。

綜合外媒報導，這起意外事件發生在摩蘇爾的底格里斯河段（Tigris River），這艘渡輪原本預計出發前往一處名為Umm al-Rabeein的旅遊小島，但由於船上的人員為原本的2倍之多，再加上該河段的水位較高，導致船在使離岸邊不久之後就不幸翻覆；而船上大多數乘客為婦孺，皆因不會游泳慘遭溺死。

▼伊拉克渡輪翻覆。（圖／路透社）

摩蘇爾市市長阿拉吉（Zuhair al-Araji）表示，這艘渡輪上約有150名乘客，約有60人仍處於失蹤狀態，受害者當中至少包含12名的孩童。根據最新消息指出，整起事故中最少有100人喪生，稍早前又撈出9具屍體，確認已死亡的人數上升到109人，許多屍體因為水流快速流動而被帶走，目前仍持續打撈中。

報導中指出，伊拉克總統巴爾哈姆•薩利赫（Barham Salih）則是在22日時，抵達摩蘇爾與當地官員會面，誓言要抓出造成這起事件發生的主嫌。一些受害家屬也指責地方當局，認為伊拉克政府和警察未盡到監督旅遊設施的責任，也沒有對底格里斯河水位上升一事做出任何措施，渡輪也缺乏安全標準。