「徹底殲滅」伊斯蘭國！歷時4年　敘利亞民兵推特宣布：收復IS最後據點

▲敘利亞。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

美國白宮發言人珊德斯(Sarah Sanders)22日時,宣布恐怖激進組織「伊斯蘭國(Islamic State,IS)」已經被剷除,該組織在敘利亞所佔的領土也全被收復。由美國支持的敘利亞民主力量(SDF)一名官員23日時,也推特上宣布已經徹底殲滅「哈里發國」,伊斯蘭國被百分之百擊潰,這場歷時4年的反恐戰爭終於告下一個段落。

The declaration from #SDF spokesman @mustefabali & ground commander Çiya Firat follows a wave of airstrikes overnight, targeting #ISIS fighters backed up against a cliff on the outskirts of #Baghuz...seen in this photo tweeted earlier by Mustafa Bali pic.twitter.com/lECthes7bO