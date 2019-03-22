台東縣長饒慶鈴上任88天　「奔波」里程超過8800公里

▲台東縣長饒慶鈴(中)舉行上任88日記者會。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

「謝謝台東鄉親給我服務的機會，希望縣民生活更好」，上任88天，台東縣長饒慶鈴積極帶領縣府團隊努力打拼，饒慶鈴指出，這88天她為了台東跑了廣州、北京，多次前往台北、高雄、綠島，3月底還要去澳洲談衝浪賽合作，公務里程超過8800公里，未來4年會持續努力，讓台東不只是台東。

饒慶鈴縣長今天召開「全面啟動:慶鈴的88天」記者會，包括高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長侯明鋒、水保局台東分局長王志輝、台東縣觀光協會理事長潘貴蘭、台東市、池上鄉、延平鄉、海端鄉、金峰鄉等鄉鎮長及縣府團隊與會，並邀請大武衛生所盧克凡、綠島鄉衛生所田淑惠主任、台東市衛生所護理師張鍾英美、台東縣農產股份有限公司陳泰瑋副總經理、台東縣觀光協會 潘貴蘭理事長等貴賓分享縣府的施政成果。

饒慶鈴表示，「觀光領航」是她的重要政策，且觀光是台東發展的重點產業，因此，她上任後立刻指示縣府相關局處全力整合縣內觀光資源，除積極爭取熱氣球活動經費及企業贊助，讓活動辦足45天不縮水、展現拚觀光的決心，不僅如此，她日前更率領農會、農產公司、工策會前往北京及廣州，建立台東品牌，開拓台東農產品在大陸的網路購物平台和批發通路，要力拚經濟，讓台東鄉親「有感」。

饒慶鈴強調，她上任以來不斷強調「開放、整合、創新」三個應用程式讓台東升級，並致力於台東各項產業的推動，感謝最優秀的縣府團隊，未來4年她會繼續為台東「走傱」帶領大家繼續努力擦亮台東品牌、創造台東價值，讓台東不只是台東。