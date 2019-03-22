三巨頭23日喬蔡賴對決　協調期延後「變動最小」為原則

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院前院長賴清德18日拋出震撼彈，投入民進黨總統初選，爭取連任的總統蔡英文21日前往黨部登記，「蔡賴對決」正式展開。據了解，23日包含總統府祕書長陳菊、行政院長蘇貞昌、立法院黨團總召柯建銘等綠營三巨頭將召開協調會議，討論初選「協調期」延後事宜，至於延後多久以「變動最小」為原則。

民進黨發言人周江杰20日轉述中常會結果，「會中通過增聘2020大選提名策略小組顧問三名，包含總統府祕書長陳菊、行政院長蘇貞昌、立法院黨團總召柯建銘，共同參與協調工作，全力溝通協調產生提名候選人，促進黨內和諧團結，全黨團結一致，贏取我們未來選戰順利。」

據了解，民進黨主席卓榮泰23日將召集提名策略小組顧問陳菊、蘇貞昌、柯建銘等三巨頭召開協調會議，會議內容聚焦在初選「協調期」延後多久。

民進黨組織部主任李慶鋒表示，會議中將會提供兩份資料，第一份資料是20日中常會中討論增聘三名顧問的會議紀錄；第二份資料則是日程試算表，提前試算出延後天數將更動的幅度，例如協調延後1天、2天，對後續時程的變動影響，以「變動最小」為原則。

李慶鋒強調，這份資料僅是幕僚提供的「試算參考」，絕非「建議」，目前也沒有定案。他預估明天會議將會討論出延後天數，以便在27日中執會上提出討論並定案，才能趕上蔡英文出訪回國日程。