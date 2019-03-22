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「台灣安全人民有錢」　黃暐瀚讚韓國瑜：參選總統的政見

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▲▼韓國瑜、蔡英文。（合成圖／記者徐文彬、吳奕靖攝）

▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／記者徐文彬、吳奕靖攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文21日出訪前完成黨內總統初選登記，拋出選總統的3個條件稱，符合者就是「就是蔡英文」。隨後，高雄市長韓國瑜回應，條件8個字就夠了，那就是「台灣安全、人民有錢」。對此，資深媒體人黃暐瀚稱讚韓國瑜，這8個字「不就已經是參選總統的政見了嗎？」

蔡英文21日中午登記時表示，台灣總統必須有三個條件，第一個條件，是台灣現在處在一個，外面有壓力，有威脅，內部有挑戰的情況，所以對台灣來講，必須要在面對來自中國大陸的威脅情況底下，「我們必須要強化國際連結，我們必須要跟其他友好國家、或者是理念相同的國家，能夠做最好的連結、分享價值，也同時，可以捍衛我們這個地區和平穩定」，在這種情況下，需要總統熟悉國際事務，懂得跟不同的國家，或者是團體，或者是政治人物，或者是民意代表能夠互動，而且能夠做折衝，這個是一個做總統，在連結國際上面很重要的特質。

▲▼蔡英文發表「海洋民主之旅」行前談話。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡英文。（圖／記者黃克翔攝）

不過，對於蔡英文提出的要當台灣總統三大條件，韓國瑜則認為，其實一切只需要8個字就能總結，那就是「台灣安全、人民有錢」，要不然說再多也都只會淪為空談。

針對韓國瑜的言論，黃暐瀚22日上午在臉書上提到，「坦白說，如果不是因為賴清德突然登記，我不覺得蔡總統的參選宣言，會是『國際觀、改革跟團結黨內』這三個訴求。先不論『有國際觀』跟『不計毀譽推動改革』要用什麼標準來評斷誰高誰低？光是『團結黨內』這一點，暐瀚就看得一頭霧水？」

「『團結黨內』是參選總統的條件？」黃暐瀚說，那沒有黨的人，如台北市長柯文哲，怎麼「團結黨內」？不團結黨內，是不是就不用選總統了？黨內團不團結？那是黨的事情，選總統要讓「台灣團結、國人團結」，才是正辦，怎麼會把「團結黨內」，當成是參選總統的條件呢？顯然這三點，都是針對賴清德而來。

▲ 韓國瑜初次星馬後，明日將啟程前往港澳大陸 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

黃暐瀚提到，講國際觀，蔡英文自認比賴清德高；說改革，蔡英文覺得比賴清德受傷更重；最後團結黨內，蔡英文甚至說出民進黨8樓，在2008年因為失去政權，無法負荷，連租都租不起，現在能在8樓登記參選，是蔡英文這幾年承擔打拼的結果。所以，蔡總統想強調，比起賴清德的「勇敢承擔」，蔡英文才是真正「比任何人都更懂承擔」。這樣的訴求，對黨員黨工來說，應該是會有效果的。但，初選是拼「全民調」，黨工感動，立委力挺，卻未必對蔡總統低迷的民調能有幫助。

黃暐瀚認為，相較於蔡英文的三條件，韓國瑜直接八個字回應「台灣安全、人民有錢！」兩岸不打仗，台灣就安全；東西賣出去，人民就有錢。韓國瑜說的是「高雄市政」，卻也是「台灣國政」，誰說一定要宣布參選總統，才能提出「總統政見」？台灣安全、人民有錢！這八個字，不就已經是參選總統的政見了嗎？

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關鍵字：韓國瑜,蔡英文,黃暐瀚,2020總統大選

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