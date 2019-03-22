影／太平洋成新戰略區！蔡英文出席帛琉國宴　美國大使親自到場

記者陶本和／帛琉科羅州報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前出席第19屆在帛琉舉行的「密克羅西亞領袖峰會」時，公開肯定台灣在民主上的貢獻；接著，帛琉總統雷蒙傑索22日晚間以國宴款待到訪的總統蔡英文與訪團，席間記者發現美國駐帛琉大使Amy J. Hyatt也受邀出席，此舉也被認為，顯示出太平洋地區在新階段區域戰略的重要性。

蔡英文晚間出席國宴時，先與雷蒙傑索總統共同見證海巡合作協定簽署儀式，由外交部長吳釗燮與帛國副總統歐宜樓簽署「中華民國（台灣）政府與帛琉共和國政府海巡合作協定」，同時也致贈一艘海巡艇模型。

而在國宴上，值得注意的是，美國駐帛琉大使Amy J. Hyatt也受邀出席；回溯2月19日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）首度出席第19屆在帛琉舉行的「密克羅西亞領袖峰會」，會中他肯定台灣在民主上的貢獻，是可靠的國際夥伴，也引述了美國副總統彭斯（Mike Pence）的談話，指美國將會永遠相信台灣擁抱民主的堅持。

在當前澳洲與紐西蘭在中國大陸多次伸手太平洋，多次公開表達不滿，且尋求反制，美國從國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的談話，以及美國駐帛琉大使親自出席國宴，也顯示出太平洋地區在新階段區域戰略的重要性。

▼總統蔡英文出席帛琉國宴，美國大使也受邀出席。（圖／記者陶本和攝，下同）



蔡英文在致詞時表示，帛琉是觀光勝地，向來以蔚藍的海洋、溫暖的天氣以及熱情好客的人民聞名於世界，從昨晚下飛機到現在，她也深刻感受到了這幾項特色。她強調，這些故事說明太平洋從來就不會把我們分開，而是把我們緊緊連結在一起，因此去年重啟了「南島民族論壇」的運作，而會址就設在帛琉。

蔡英文也親自宣告，今天上午告訴雷蒙傑索總統一個好消息，就是在今年6月起，台灣中華航空從台北直飛帛琉的航班，將增加到每週4班，讓更多台灣人可以來拜訪這個美麗的國度。她進一步說明，不只是文化和觀光，在教育、醫療、農業、經貿投資，以及最重要的海洋保育等議題上，台灣和帛琉也都有長期的合作關係，並且會持續下去。