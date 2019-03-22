保險人引以為傲　行動扶持癌友募款陪跑上山下海國際奉獻日　

▲詠昊保代參與募款路跑活動。（圖／詠昊保代提供）

記者李蕙璇／台北報導

透過保單讓大家彼此互助轉移降低生活風險壓力，是保險核心價值。而保險圈參與公益活動也是不斷於社會各角落上演著，像是遠雄人壽長期扶持癌友家庭，台灣保德信人壽辦了23年國際奉獻日，詠昊保代更是行動支持募款路跑，攜手深入大街小巷表達關懷。

遠雄人壽

連續8年贊助台灣癌症基金會共同舉辦「一個鼓勵．愛的希望」癌症家庭子女獎助學金活動，今年第三季將開放報名申請，並且持續推動癌友營養諮詢計劃，邀請民眾與保戶響應捐款，支持癌友透過健康食物積極抗癌。

同時也提供癌症家庭微型保險，除了保障癌友本身，更進一步擴及癌友家人，貢獻企業一己之力，播撒希望的種子，時刻關懷身邊需要幫助的人。

保德信人壽

弱勢關懷和環境保護共19個志願服務項目在全台舉行，超過1,300名員工、保戶和眷屬一起投入。員工組成小組，深入各縣市的育幼院、安養院、失能照護中心和盲人院展開陪伴活動。

並響應 「救鞋救命」計畫關懷遠在非洲但亟需援助的人們，藉由清理回收鞋子，希望當地孩子免受沙蚤叮咬的致命威脅，也藉由縫製布衛生棉，希望能讓當地年輕女性能自由活動。

另一主題 「環境保護」則是向地球致敬，從國境之南的小琉球，到三峽的溪間，再到大台北的山區，上山下海，捲起袖子清理，為自己居住的環境盡一份心力。

▼詠昊保代人員陪伴路跑選手完賽。（圖／詠昊保代提供）

詠昊保險代理人公司

主管與同仁們透過募款性參與2019年度匠愛家園公益路跑活動，行動關懷須要照護陪伴的長輩與民眾，集結團隊共計超過百人力量來讓愛的循環可以一直持續下去。