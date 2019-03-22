黃光芹遭韓粉逼退！怒批別推「綠蛆臥底」　轟韓國瑜假仁義道德

▲資深媒體人黃光芹。（圖／翻攝自黃光芹臉書）



政治中心／綜合報導

資深媒體人黃光芹因為遭韓粉圍剿，宣布辭職廣播節目平息風波，原定29日卸下主持棒，但是韓粉仍不斷留言騷擾她，因此決定提早到22日離開。今主持節目結束後，黃光芹接受訪問，批評韓國瑜滿口仁義道德，也認為不要把留言恐嚇這件事推給「綠蛆臥底」

黃光芹21日在臉書發文表示，14日公開聲明請辭，言明將在近期內交出主持棒，接著，她與公司商議，以最快的速度、2個禮拜時間，處理合約、節目銜接等事宜，未料，在此期間，「韓粉依舊不肯罷手，持續以鍵盤殺人」，以騙子、噁心媒體人、自導自演等字眼，毁人名譽，不遺餘力，甚至泯滅人性，再拿她兒子挑釁，「他現在安全了嗎？」

黃光芹說，「我退，但不想退讓；我捨，但没有絲毫不捨。」，於是她速戰速決，做了一個立即性的處理，將下週節目趕製完成，這樣就可以提前一週、也就是22日下午1點現場節目結束後，正式交出主持棒，告別2年2個月的電台主持工作。

根據《自由時報》報導，黃光芹22日下節目後受訪表示，霸凌的文字她都可以接受，所有證據都交給檢警偵辦，但是她認韓粉不可以把這些恐嚇言論推給「綠蛆臥底」，「不要說這是假韓粉，這是真韓粉！」

黃光芹認為，韓國瑜對整件事默不作聲，只會在一旁喊愛與包容，「你作為一個領導人，把群眾帶出來，你要不要把他們帶回去？」難道政治有這麼重要？可以這麼沒有理性、沒有人性？對於這種寒蟬效應箝制發言者，黃光芹認為一定要正視，免得未來政治越來越歪斜。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）