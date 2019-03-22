中壽、南山發動現金增資　富邦人壽不跟進

▲富邦人壽副總經理董采苓。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

去年第4季國內外股市、債市都劇烈波動，導致各大壽險公司資本適足率(RBC)下跌，包括南山人壽、中國人壽昨天(21日)都宣布現金增資。富邦人壽今天(22日)則表示，目前富邦人壽RBC還在300%，除非掉到250%以下，否則現在沒有立即增資的需求。

南山人壽、中國人壽昨天都重訊公告現金增資，南山人壽將以發行普通股12.25億到15.31億股之間，每股發行價格16到20元之間，預計合計增資245億元，南山人壽更是尹衍樑入主後，7年來首次用現金增資來強化資本。

中國人壽也預計發行普通股4.5億股，每股發行價格25元，預計合計增資112.5億元。中壽也同樣是睽違7年後發動現金增資。

富邦人壽是否需要增資？副總經理董采苓今天受訪表示，去年因為市場的變化，確實RBC波動度較大，但目前富邦人壽RBC還在300%以上，主管機關要求的是200%以上，而富邦人壽內部門檻是250%以上，「只要RBC還在250%以上，就沒有立即增資的需求。」

針對今年初年度保費(FYP)的預期，董采苓表示，今年因為停賣台幣躉繳保單，預期今年FYP不會成長，但也不會衰退很多，會轉到短期分期繳保單跟外幣躉繳保單，預期今年FYP會跟去年持平。今年也會增加外幣保單跟投資型保單比重，截至去年底投資型保單佔FYP比重18.2%，今年目標要佔FYP的20%。