台股回穩　富邦人壽今年可望加碼近500億元

▲ 富邦金總經理韓蔚廷。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

2018年第4季台股下滑，富邦人壽去年減碼台股約562億元。今年初台股回穩，富邦金表示，今年將看時機逢低加碼台股，估還有近500億元加碼空間。

富邦金今天(22日)舉行法說會，旗下子公司富邦人壽公布海外投資部位，從2017年底的62.7%，到2018年底增加到64.5%，截至去年底約有2.33兆元投資海外。

國內投資部分，去年約35.5%、1.28兆元投資國內，但比起2017年底的37.3%減少，其中台股部位從2017年的11.1%，去年底下滑至8.8%，相當於2018年減碼台股高達562億元。

今年是否會回補台股部位？富邦金總經理韓蔚廷受訪表示，截至去年底台股投資約佔8.8%、約3200億元，去年會減碼台股主要是第4季台股下滑，所以去年底會做觀望態度，今年後續可能會拉高。

富邦人壽副總王瑋表示，過去富邦人壽台股部位都在10%，去年底降到8.8%左右，主要因為去年第4季市場波動度高，因此暫時觀望，目前看來美國升息機會不高，資金將會重回亞洲，以過去慣例，台股比重有機會再重回10%以上，以目前總資產3.6兆元來看，以去年底3200億元來看，今年還有加碼500億元的空間。