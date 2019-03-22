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買單檔債券ETF近9成遭金管會點名　富邦壽：沒有操控配息　

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▲▼ 富邦金總經理韓蔚廷。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲ 富邦金總經理韓蔚廷。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

南山人壽、富邦人壽、台灣人壽被金管會主委顧立雄點名，投資單一檔債券ETF高達近9成或9成以上，有高集中度的現象，讓壽險公司能藉此控制配息。富邦金總經理韓蔚廷今天(22日)表示，富邦人壽完全尊重投信公司，都是基於市場規範配息，「我們沒有這樣的問題！」

富邦金總經理韓蔚廷受訪表示，目前富邦人壽投資債券ETF部位，佔可投資金額的3%左右，對於富邦人壽來說，沒有投資集中度高的問題。現在金管會看的是投資單一檔債券ETF集中度高，「這要回過頭來問基金公司要怎麼處理？不是富邦人壽集中度高的問題。」

韓蔚廷說，金管會關切的問題之一，就是一家壽險公司集中投資單一檔債券ETF過高，藉此可以控制配息，「但我們沒有這問題！富邦人壽完全尊重基金公司，基於市場規範來做配息。」

據悉，目前富邦人壽投資債券ETF約1346億元，是國內壽險投資金額第二大，其中有投資單一檔債券ETF比重高達89%。韓蔚廷說，確實債券ETF這兩年才投資比較多，用來做資產配置，但不是只有富邦人壽，其他壽險也是。

經過金管會點名後，是否會有後續處理？韓蔚廷表示，要不要贖回或加碼，是根據市場變化來做動態處理，現在富邦壽投資的債券ETF只有3%，要做調整沒有這麼困難，「目前暫時會維持在3%」，而金管會要怎麼規範，富邦人壽都會遵守。

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關鍵字：債券ETF,金管會,保險局,壽險,富邦人壽,投信

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