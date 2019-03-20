立委轟爆農委會逃避監督　陳吉仲不爽：可公布電話錄音

▲農委會主委陳吉仲面對質疑，反問在國會殿堂、媒體前會講謊話？（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

立院經濟委員會今（20）日邀請農委會主委陳吉仲就農地新建違章工廠拆除等議題進行說明，卻改請副主委陳添壽代為出席，讓國民黨立委陳宜民不滿，要求原本說要請假出國，人卻在屏東參加鳳梨外銷破萬噸記者會的陳吉仲趕回台北，並質疑經委召委孔文吉根本不准假，陳吉仲不悅表示，可以公布電話錄音。

經委會召委孔文吉表示，陳吉仲上週四跟立院請假，理由為出國幫農漁民打拚，但昨天卻改稱要赴屏東出席鳳梨外銷記者會，請假事由變更讓他覺得自己被騙了。陳吉仲下午趕回立院備詢被問到此事強調，自己原本是請星期一到星期三的假要出國，但因為一些因素沒辦法出去，所以今天到屏東，可以公布電話錄音，如果有說謊看要怎執行。是否對此感到委屈？陳吉仲說不會。

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▲陳吉仲說，農委會開大門走大路，且招標案都公開，完全能被檢驗。（圖／記者許展溢攝）

而近來農委會招標案遭疑是在「養網軍」事件吵不停，陳吉仲先前受訪指出，這是今年第一次有這樣的案子，目的是要聘請小編，在第一時間澄清所有不實訊息，但國民黨立委曾銘宗則質疑，這件事情早在2年前就有，根本是在混淆視聽。現場火藥味超濃。

陳吉仲無奈又生氣表示，絕對沒有，農委會開大門走大路，且今年招標案也都公開，完全能被檢驗，仍說是今年首次，若需要可以將所有資料整理出來，且在國會殿堂、媒體前會講謊話？曾銘宗認為，此案1450萬元，要請4個小編，且都委外了，為何還要經過農委會核准，質疑是綁標，而農委會在PTT、Dcard等網路社群回應，真的都會明確指出是農委會？

最後曾銘宗要求以後農委會小編對外澄清一定要註記農委會，陳吉仲馬上承諾「一定會」。另外，陳吉仲強調，自己可以接受農委會被批評，但農民權益不能受到影響。