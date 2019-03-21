春分降10℃回冬！3天2波冷空氣+強降雨　「一早醒來很有感」變天驟探15℃

▲321為春分時節，台北高溫破紀錄飆32度。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

「春分」變冬天！中央氣象局表示，22日鋒面通過，中部以北下午起將轉有短暫雨，緊接著東北季風增強影響，明顯轉涼，高溫將降10度左右，僅剩約21；入夜至23日（周六）清晨各地都有涼意，北台灣下探15度，其他地區也只有17度左右，預估這波冷空氣將持續3天，但25日（下周一）開始又有另一波東北季風南下。

氣象局指出，21日正值「春分」天文節氣，也就是日夜差不多等長，各地天氣暖熱好像夏天一樣，接下來白天時間會一天天逐漸加長，但22日北台灣又要轉涼下雨，中南部傍晚或入夜後才會逐漸降溫，到了23日，幾乎全台都能明顯感受到天氣變得濕涼，並有局部短暫陣雨，尤其北部甚至會覺得是有點冷，「這兩、三天之內溫度變化幅度很大」。

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▲降10℃回冬！3天2波冷空氣＋雨「一早醒來很有感」變天探16℃。（圖／中央氣象局、NCDR）

氣象局預報，22日鋒面通過，水氣增多，北台灣清晨開始雲量漸增，有局部短暫雨，中部、東半部地區及南部山區下午也轉為有局部短暫降雨的天氣；鋒面通過後，東北季風增強影響，北部明顯轉涼，有近10度左右的降幅，白天高溫僅約21、22度，其他地區影響較小，花東高溫25至28度，中南部高溫29至31度，入夜至23日清晨各地都有涼意，北台低溫約15度，其他17至19度。

預估23至24日（周六至周日）清晨受東北季風影響，北部及東北部整天涼冷，其他地方早晚也將轉涼，水氣偏多情況下，中部以北、東半部地區及南部山區仍有局部短暫陣雨。24日白天起東北季風稍減弱，北台灣氣溫略回升，但25、26日（下周一、二）東北季風再度影響，迎風面的北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，27日（下周三）氣溫才明顯回升，各地多雲到晴。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，21日太陽直射赤道，「春分」為天文界一個分界點，太陽開始慢慢往北半球照得更多，台灣就越來越熱，不見得最熱或最冷，但剛好遇到偏南風高壓影響，加上鋒面前緣異常偏暖空氣影響，台北破紀錄達32度。

彭啟明指出，未來鋒面南移過程中將受到干擾，北台灣民眾22日一早起來就會很有感覺，後面還有冷空氣和水氣報到，22至24日就是降溫轉有雨的天氣，目前來看這波雨勢到台灣時可能沒那麼多，不是屬於大片的雲系，屬於間歇性、中小型尺度對流系統，仍要小心強降雨，可能不會持續那麼大，大概東北部較多一點。21日為降溫過程，22日要注意低溫，目前下修15度，白天高溫也只有16度。