母丟包11歲兒嗆警：不安置就殺了他或我死　5年後挨告遺棄

▲楊女把兒子丟在派出所，整整5年都沒有見面。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

突發中心／綜合報導

桃園市楊姓女子2013年12月17日將11歲的兒子帶到龜山警分局迴龍派出所，要求警方協助安置，否則她就要去自殺，接著丟下小孩自行離去，5年後則被兒子怒告遺棄。新北地檢署檢察官認為，楊女丟包孩子後就沒有再出現過，顯然已經觸法，20日依遺棄罪起訴她。

檢警調查，楊女當天跑到迴龍派出所，一進門就要求警方幫忙安置當時才11歲的兒子，甚至直接嗆聲如果不幫這個忙，她就要把孩子殺掉或者自己自殺，接著就把人留在派出所獨自離開。

▲16歲少年不滿兒時被母親丟包派出所，決定提告遺棄。

由於楊女離開後就沒有再出現過，也未給付扶養費或其他任何費用，警方擔心孩子沒人照顧，於是主動幫忙聯繫桃園市政府安排緊急安置。不過，事情經過5年，當年被母親丟下的男童已經成長為16歲的少年，他不滿自己年幼時遭丟包，氣得在去年決定提告母親遺棄罪。

雖然楊女出庭時矢口否認，但檢方認為，她將一名11歲的小孩獨自丟在陌生的地方，顯然已經讓無自救力的兒童陷入危險之中，加上身為母親必須負起扶養義務，如果真的有困難可以向社福單位求助，但她沒有這麼做，還選擇以最極端的方式處理，初步認定確實涉犯遺棄罪，20日已依法起訴。

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