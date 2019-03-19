加強釣魚台防衛！　日本防衛省著手開發「遠程巡弋飛彈」

▲日本擬研發長程巡弋飛彈。圖為戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）。（圖／翻攝自維基百科）



記者林彥臣／綜合報導

日本防衛相岩屋毅在19日的記者會上就政府初步決定開發遠程巡弋飛彈表示，擬改良現有空對艦飛彈，提高射程力爭實現部署。他表示「將早日著手研發，依次在航空自衛隊引進。」外界推測，日本此舉與解放軍海軍艦艇能力提升有關。

根據共同社報導，關於開發的理由，岩屋指出，「近年來其他各國的艦艇正在推進引進射程長的對空武器，考慮到加強釣魚台（日稱尖閣諸島）等『南西諸島』防衛，日本也有必要提高飛彈射程。」

遠程巡弋飛彈具有可從敵方射程範圍外攻擊艦艇的能力。日本政府擬對2017年度開發完畢的據稱射程不到200公里空對艦導彈進行改良，打算將射程提高至400公里以上。

▲日本F2戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）



空對艦飛彈為用於F-2戰機得以開發，但由於射程較短等原因尚未得到部署。岩屋表示，此外由於F-2預計將在2030年退役，考量到要在後續機型上的使用，將力圖實現加長飛彈射程。

《日本時報》報導，本月26日起將首先在鹿兒島縣的奄美大島和沖繩縣的宮古島部署03式防空導彈（Chu-SAM）此舉正是為了填補日本陸上自衛隊幕僚長山崎幸二日前接受《產經新聞》訪問時指出，從鹿兒島縣的大隅諸島到領土極西的與那國島的1200公里琉球群島與釣魚台、大東諸島所構成的「南西地域」，防衛力量幾乎處於的戰力真空狀態。