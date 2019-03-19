　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

加強釣魚台防衛！　日本防衛省著手開發「遠程巡弋飛彈」

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）。（圖／翻攝自維基百科）

▲日本擬研發長程巡弋飛彈。圖為戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）。（圖／翻攝自維基百科）

記者林彥臣／綜合報導

日本防衛相岩屋毅在19日的記者會上就政府初步決定開發遠程巡弋飛彈表示，擬改良現有空對艦飛彈，提高射程力爭實現部署。他表示「將早日著手研發，依次在航空自衛隊引進。」外界推測，日本此舉與解放軍海軍艦艇能力提升有關。

根據共同社報導，關於開發的理由，岩屋指出，「近年來其他各國的艦艇正在推進引進射程長的對空武器，考慮到加強釣魚台（日稱尖閣諸島）等『南西諸島』防衛，日本也有必要提高飛彈射程。」

遠程巡弋飛彈具有可從敵方射程範圍外攻擊艦艇的能力。日本政府擬對2017年度開發完畢的據稱射程不到200公里空對艦導彈進行改良，打算將射程提高至400公里以上。

▲▼ 日本F2戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本F2戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

空對艦飛彈為用於F-2戰機得以開發，但由於射程較短等原因尚未得到部署。岩屋表示，此外由於F-2預計將在2030年退役，考量到要在後續機型上的使用，將力圖實現加長飛彈射程。

《日本時報》報導，本月26日起將首先在鹿兒島縣的奄美大島和沖繩縣的宮古島部署03式防空導彈（Chu-SAM）此舉正是為了填補日本陸上自衛隊幕僚長山崎幸二日前接受《產經新聞》訪問時指出，從鹿兒島縣的大隅諸島到領土極西的與那國島的1200公里琉球群島與釣魚台、大東諸島所構成的「南西地域」，防衛力量幾乎處於的戰力真空狀態。

ET快訊
7-11、萊爾富不再24小時全年無休！全台逾600家超商夜間
含淚把麻繩套頭…妻小跑了土地被親戚搶走　新北男悲痛上吊死在豬

關鍵字：巡弋飛彈,遠程巡弋飛彈,釣魚台,尖閣諸島,日韓要聞,軍武,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

曾在「沙漠風暴」投擲戰斧！美軍匹茲堡號核潛艦退役倒數

美軍加強「快速猛禽」計畫　F-22在24小時內全球打擊

日本海自潛艦「翔龍號」服役倒數　第10艘蒼龍級列裝

新加坡海軍首艘德製潛艦「無敵號」下水　台灣覺得羨慕！

美國空軍接收升級版AC-130J 空中砲艇　幾乎像狙擊槍一樣精準

加強釣魚台防衛！　日本防衛省著手開發「遠程巡弋飛彈」

美軍加強「快速猛禽」計畫　F-22在24小時內全球打擊

南韓國產天弓導彈異常發射空中自爆　首度出事「燒掉4千萬」

南韓「鐵鷹-2」防空系統誤射飛彈　空中自動爆炸

印度威脅對巴基斯坦發射6飛彈　查克拉號核潛艦轉作戰模式

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

警察挖到「祖傳藥粉」夾鏈袋 秒帶回派出所！結局逆轉笑爆萬人

機車考照先上「3天駕訓班」 交部4/16起試辦補助1000元！

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

加強釣魚台防衛！　日本防衛省著手開發「遠程巡弋飛彈」

美軍加強「快速猛禽」計畫　F-22在24小時內全球打擊

南韓國產天弓導彈異常發射空中自爆　首度出事「燒掉4千萬」

南韓「鐵鷹-2」防空系統誤射飛彈　空中自動爆炸

印度威脅對巴基斯坦發射6飛彈　查克拉號核潛艦轉作戰模式

美國中西部大洪水　淹沒1/3歐福特空軍基地...包括1總部2維修廠

當不了飛官變成海軍少校　退伍轉戰船副年薪150萬

阿根廷潛艦失事扯到「雄風飛彈」？中科院澄清：無外銷

與南韓現代重工合作　菲國2600噸級巡防艦「黎剎號」5月下水

蘇-35新買家出現！埃及花600億要買20架　汰換老舊米格-21

中職／中信兄弟攜手臺中市政府　三大主軸深耕台中

開門目睹女友戰舊愛！他「轉身出門抽菸2分鐘」掏刀…回頭捅死小王

挑戰新年度　貿協與各國夥伴攜手努力

「犬中之王」依偎老農超溫馴　高加索犬若發狠…5分鐘可咬死藏獒！

王鴻薇黨內領表選立委　發動10萬連署徵召韓國瑜選總統

拒幫極端主義「宣揚惡名」　紐西蘭總理誓言：永不提槍手姓名

陳國華「腰力」母湯　美妻Ivy幸福全靠攝影師

影視新南向再升級　駐泰代表處推出「台泰電視」APP

《大時代》Gino抓江祖平脖子猛晃　排戲3小時：難拍！

出國前也能吃到！添好運將進駐桃園機場　預計第3季開幕

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

軍武熱門新聞

美戰車王可望到手！台灣地貌卻暴..

美軍匹茲堡號核潛艦退役倒數

美航母行駛北極圈！水手帶「球棒..

埃及花600億要買20架蘇-3..

台灣軍力全球第24　周圍國家都..

退伍海軍少校考船副　年薪150..

中科院：阿根廷潛艦失事無關雄風..

印嗆巴要發射6飛彈　演習轉作戰..

新竹樂山預警雷達基地傳塌陷

南韓國產天弓導彈異常發射空中自..

菲國2600噸級巡防艦「黎剎號..

新一代國造戰機最快15年後量產

南韓「鐵鷹-2」防空系統誤射飛..

美國中西部大洪水　淹沒1/3歐..

更多熱門

相關新聞

南韓國產天弓導彈異常發射空中自爆

南韓國產中程地對空導彈「天弓」18日在例行維修檢查中無故發射，幾秒後在空中自爆，成為天弓導彈第一起意外事故，所幸並未造成傷亡。空軍將成立事故調查小組，掌握事發原因，採取後續措施。

南韓「鐵鷹-2」防空系統誤射飛彈

印嗆巴要發射6飛彈　演習轉作戰模式

日敲定修正案　禁止家長體罰兒童

美國中西部大洪水　淹沒1/3歐福特空軍基地

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 孫安佐 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

醜爆了！供應鏈證實新iPhone搭載3鏡頭

吃麥當勞漢堡舌頭流血！吐出一根針

東石84歲駝背嬤後仰摔倒！竟神奇痊癒

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

免運動！她靠金針菇茶「刮油狂瘦」

鄰居連錯藍芽　他連聽4天笑爆了

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈

屏東嬤撿紙箱！他一轉頭200萬紅賓士嚇歪

騎士：停紅綠燈以為到日本了！307公車過彎推爆

立法院「人全不見」剩黃國昌　網怒：有夠扯

2020換發新身分證　將會取消國旗

「香港飛魚」練泳猝死得年26

「大咖女神」現身台南高鐵　網嗨翻：想請假

平交道擋車大逆轉　2車主還原真相

TWICE志效被爆機場淚崩　粉絲心疼：妳要堅強

更多

最夯影音

更多

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面