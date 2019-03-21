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解放軍高新6反潛機東海現蹤　尾部柱狀磁異探測儀最吸睛

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▲▼高新6反潛機。（圖／翻攝自統合幕僚監部網站）

▲日本公告的高新6反潛機。（圖／翻攝自統合幕僚監部網站，下同）

大陸中心／綜合報導

日本自衞隊統合幕僚監部公告，解放軍2架高新6反潛巡邏機19日出現在東海上空，日方派出戰機監控並拍攝照片。由於該機型是中國在運9運輸機平台上發展的第一種自行研製固定翼反潛機，因此日方在公告中稱呼其運9哨戒機。

根據陸媒報導，本次是高新6在遠海飛行、執行任務過程首次被其他國家的飛機拍到，本次現蹤東海意味著在國際公海空域活動範圍越來越大。該機型除了填補中國大型反潛機的空缺，也可逐步替代運-8海上巡邏機，將活動範圍瞄準覆蓋至第2島鏈，在加油機的支持下可深入太平洋深處執行任務。

▲▼高新6反潛機。（圖／翻攝自統合幕僚監部網站）

報導指出，高新6的一大特徵在於尾部安裝很長的柱狀磁異探測儀，用於探測水下航行時潛艇的磁異常信號。該機型還裝有大型雷達罩，雷達搜索半徑達100公里，可以全方位環視海面；採用4具「渦槳-6C」發動機，單一引擎功率可達5200匹馬力、巡航時速660公里、執勤時間大約8小時。

報導提到，高新6的巨大平台空間與載重能力，使其在遠海作戰方面具無往不利，可以搭載超過10人的作戰機組，還能靈活地依照具體任務需求配置人員組合，構成偵察、情報分析、打擊於一體的遠海空中作戰體系。

值得一提的是，高新6配備大後掠翼尖6葉螺旋槳，具有降低噪音振動、節省燃油等特點。據信該機型還攜帶超過100枚的主動、被動聲納浮標，可以散布在海洋當中，藉由覆蓋極大範圍的水聲探測區域，能有效偵測處於潛航狀態的敵方潛艇。

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關鍵字：高新6反潛機,運9哨戒機,解放軍,磁異探測儀,渦輪-6C,自衛隊,統合幕僚監部,大陸軍武,軍武,日韓要聞

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