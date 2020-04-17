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錠嵂保經搶人才！「4大專案」內容曝光：CEO培訓規模　新人平均月薪5萬起

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▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲多數民眾身兼多職，打拚年薪百萬事業。（圖／《ETtodoy新聞雲》資料照，示意圖）

記者楊絡懸／台北報導

肺炎疫情衝擊，勞動部統計指出，截至4月16日，共有588家企業、1萬4821名勞工正在放無薪假。為此，錠嵂保險經紀人17日宣布推出4大徵才專案，包括保證月領5萬元的「Double鑫專案」、3個月內可成為專業保險從業人員的「CEO培訓計畫」、社會人士轉業專用的「翔英專案」，以及保險同業適用的「菁英專案」。

根據保發中心「保險業保費收入」統計表顯示，2019年台灣保費收入已達3兆6000萬元，平均每人年繳保費15萬元，但因國人熱愛購買儲蓄險等還本型商品，拉低了保障額度，壽險平均保額卻只有56.8萬元，因此台灣保險市場仍有改變「質」、「量」的空間。

另根據壽險公會統計，2019年壽險業總登錄業務員人數為39萬471人，較2018年增加1萬452人，年增率2.75%。其中，保險經紀人及代理人年成長達3.4%，增幅超越壽險公司。

▲錠嵂保經總經理趙惠仙。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲錠嵂保經總經理趙惠仙。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

錠嵂保經總經理趙惠仙表示，保險經紀人行業絕對是台灣保險市場未來的趨勢。她分析，現今網路資訊的普及和發達，消費者在選擇商品時，已不再是單一品牌選購，而是傾向「多家比較質與量」，購買保險商品也是如此。

趙惠仙說，單一保險公司商品有限，保險從業人員常在價格與價值之間擺盪，無法真正為保戶提供優質的商品組合；然而，保險經紀人則能夠不受限單一保險公司與商品，為保戶組合出價格與價值兼具的保障組合，許多保險公司業務員看到未來商業趨勢，也紛紛轉往保經業發展，這也是2019年度保經與保代的人力增幅超越壽險公司的原因。

錠嵂保經今年推出的「4大徵才專案」，針對新鮮人、社會人士、二度就業及同業等各族群特性，提供不同的訓練計畫及獎勵制度，除了不斷獲獎的金字招牌「CEO培訓計畫」3個月密集訓練加實作，學員平均月收入5萬元起跳，如同一般公司的經理階層薪資，甚至有學員3個月結業時，收入已破百萬元，遠超過同儕。

▲全台僅908位「特許財務規劃師」，錠嵂保經佔10.68%。（圖／錠嵂保險經紀人提供）

▲全台灣僅908位「特許財務規劃師」，錠嵂保經2019年就有97名同仁取得FChFP證照，佔10.68%。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

因應今年環境趨勢，錠嵂保經加碼推出讓業界震撼的「DOUBLE鑫專案」，年滿20歲至45歲、專科以上畢業或同等學歷者、無保險業務人員從業經驗，即可透過錠嵂的業務員申請加入，前6個月月領5萬元，讓有心往保經挑戰的人無後顧之憂，專心學習早日成為優秀的保險從業人員。

此外，保險業的特殊性，在於成交了保單後，首年度和續年度的佣金收入，是少數具有「被動收入」現金流的工作，因此保險業流傳一句話「業務能賺錢、組織能致富」。

趙惠仙表示，錠嵂內部統計資料，業務區經理級別的被動收入佔了60%以上，代表著錠嵂是能夠輔導業務夥伴建立組織的公司，既有國家級教育訓練、創造自身事業，更能達成年薪百萬與環遊世界的成就，且成就累積不中斷，將來子女也加入錠嵂時，還能共同經營保險事業。

▲錠嵂保經「4大徵才專案」。（圖／記者楊絡懸製表）

▲錠嵂保經「4大徵才專案」。（圖／記者楊絡懸製表）

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