總統提名新招　國民黨：朱、王同意可將韓國瑜納入民調

▲吳敦義、朱立倫、王金平、韓國瑜。（組合圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨在九合一選舉大勝後，黨內太陽紛紛表態角逐2020總統大選。在前行政院長賴清德投入民進黨內初選後，基層更焦慮盼黨中央推出最強人選，而這個人就是目前民調最高的高雄市長韓國瑜。國民黨組發會主委李哲華20日提出解套方案，在4月初選正式公告前，可透過「協調」徵得朱立倫、王金平同意，將韓國瑜納入初選機制，勝出者成為總統候選人。

李哲華表示，去年九合一有「徵召、協調、初選、禮讓」等4種方式進行提名，過去台中、澎湖、金門、台東、高雄等關鍵選區都是用協調方式，直接由提名小組來找候選人談一談；高雄部分，韓國瑜跟藍委陳宜民當時也透過協調，一致同意以全民調方式競爭，最後由韓國瑜出線，等於「雖無初選之名，但有初選之實」。

李哲華說，將由中常委提出此方案，經中常會授權給提名小組，找來朱立倫、王金平兩人透過協調方式，討論是否同意納入韓國瑜進民調，以及採取何種民調方式來代替原有的初選辦法，「若最後協調不成就回歸初選，目標是選出最強的候選人」，也有許多中常委表達同意。

李哲華表示，如此一來，可解決韓國瑜要不要領表的問題，也可讓產出候選人的過程簡單化，畢竟國民黨的目標是要找出最強的候選人，而不是形式性辦了初選就好。

初選按照4年前的時程，4月上旬將作業時程及要點提報常會、中旬公告、下旬領表，5月登記，6月底以前完成黨員投票跟民調，7月下旬到8月送全代會。若以4月上旬（10日）的公告時間來算，預計最晚要在4月3日的中常會上決定，也就是得在下週或是下下週完成。