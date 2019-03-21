網購iPhone Xs狂降1.3萬元　Switch主機瑪利歐賽車組賣6千多

▲生活市集App將於3/27 中午12:00準時開搶iPhone Xs 64G，還送保護貼+保護套，限時特賣只要23,210元。（圖／生活市集提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

創業家兄弟旗下生活市集首度舉辦「321秒購節」，主活動即日起正式開跑，尤其今起一連7天特別針對App用戶推出最低321元起限定爆品特賣，Switch主機瑪利歐賽車組半價賣、iPhone Xs直降13,000多元，將分別於3/25、3/27這兩天中午12:00準時開搶。

生活市集321秒購節登場，此次推出吃貨美食家、囤衣收納王、智慧生活家、戶外玩樂家等4大必搶專場，全面免運下殺最低1.3折起，全站消費滿3,210元還可抽單人大阪來回機票，刷聯邦信用卡消費滿額於3/31前登記享10%限量刷卡金。

針對APP用戶推出的限時特賣天天321元起，3/21～3/27推出一款站上熱銷限量爆品，每天中午12:00準時開搶，生活市集也公布商品實際特賣價格，其中最受矚目的Switch紅藍主機+瑪利歐賽車8豪華版，原價12,500元，3/25當天5.1折特價只要6,321元；iPhone Xs 64G市價為36,900元，3/27特賣價下殺僅23,210元，買再送保護貼+保護套，不過數量僅1組。

▲3/25中午12:00推出「Switch主機瑪利歐賽車組」，特賣價只要6,321元。

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